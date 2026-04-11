La XXXII Muestra de Teatro Infantil y Juvenil José Muñoz Castillejo de Alcalá de Guadaíra arranca el 5 de mayo

Presentación de la XXXII Muestra de Teatro Infantil y Juvenil José Muñoz Castillejo - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La programación de la Muestra de Teatro Infantil y Juvenil José Muñoz Castillejo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que este 2026 cumplen 32 años, ha sido presentada en la Casa de la Juventud y ha contado con la asistencia de la delegada municipal de Juventud, Paula Fuster, además de la mayoría de los grupos participantes. La cita arrancará el próximo 5 de mayo.

Cada elenco asistente ha subido al escenario del salón de actos de la Casa de la Juventud para presentar el cartel de su obra e invitar a verla en el Teatro Gutiérrez de Alba.

Así, dará comienzo un año más la Muestra de Teatro Infantil y Juvenil José Muñoz Castillejo, una iniciativa del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de impulso de las artes escénicas en beneficio del desarrollo personal de los estudiantes, y que celebra su XXXII edición.

La delegada de Juventud, Paula Fuster, ha resaltado "la importancia que ha tenido durante estos años para tantos jóvenes su participación en el mundo del teatro y en la experiencia que ha conllevado formar parte de un proyecto colectivo de artes escénicas, para su crecimiento personal, en la autoconfianza, la superación, la seguridad, el compañerismo... en un ambiente cultural y positivo".

Al respeto, ha reiterado "el compromiso firme del equipo de gobierno municipal para que el teatro siga formando parte de la vida de los jóvenes, fomentando la afición al teatro entre el público y a la vez para que surjan nuevos actores y grupos de teatro en la ciudad".

La programación se desarrollará desde el 5 al 30 de mayo, poniendo en escena variadas representaciones de agrupaciones, apoyadas en muchos casos por compañías de teatro pero también por los propios centros de primaria y secundaria.

"En total serán, 14 días de función, 14 grupos, decenas de textos, innumerables horas de ensayo y mucho talento, que estoy segura de que se ganarán el aplauso de un público expectante", ha concluido Fuster.