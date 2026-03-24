Yandel ofrecerá un concierto sinfónico el 11 de julio dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest

Archivo - El artista Yandel durante su concierto en el Movistar Arena. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Yandel se une a la lista de artistas que participan en la nueva edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest con un concierto en formato sinfónico el próximo 11 de julio en la Plaza de España.

Según ha indicado la organización en una nota, en el concierto el artista repasará sus grandes éxitos, tanto en su etapa con Wisin como en solitario. Yandel, rodeado por varias docenas de músicos, reinterpretará los temas que le llevaron a la nominación a los últimos Latin Grammy, como 'Yandel 150', 'Teléfono' o 'Ay Mi Dios' entre otros.

Hace solo unas semanas, presentó su nuevo sencillo, 'Scarface'. Este tema marca el inicio de su próximo álbum, "Infinito", un proyecto en el que colaborará por primera vez con Rimas Entertainment, mientras su gira 'Sinfónico' continúa expandiéndose a nuevas ciudades.

Yandel se une a la programación que cuenta con Aitana (4 y 5 de junio YA SOLD OUT), Marco Carola y Paco Osuna (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes, Tomasito y Cervatana (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Charlotte de Witte y Andres Campo (20 de junio), La Plazuela y Califato 3/4 (21 de junio), Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Juan Luis Guerra (5 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Mora (12 de julio), Fatboy Slim (14 de julio), Rubén Blades (15 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio).