La Zona Franca de Sevilla presenta a Tecade las obras para reforzar el vial de Astilleros y adaptarlo a mayores cargas

La delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla (ZFS), Carmen Tovar, en su visita a las instalaciones de la empresa hispalense Tecade. - ZFS

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla (ZFS), Carmen Tovar, ha visitado las instalaciones de la empresa sevillana Tecade, ubicadas en el Polígono Astilleros de la ZFS, donde ha presentado a la compañía el proyecto de obras que se acometerá para el refuerzo del vial de la grada 4, con el objetivo de "aumentar su capacidad de carga y adaptarlo a las nuevas necesidades industriales y logísticas del espacio".

Según ha señalado ZFS en un comunicado, durante la visita, Tovar ha trasladado a la empresa los detalles de esta actuación, que permitirá mejorar una "infraestructura clave" para la operativa de esta compañía industrial sevillana, que tiene comprometidos proyectos internacionales "de gran envergadura en el corto medio plazo" y que, con esta actuación, "se va a favorecer el tránsito de cargas pesadas reforzando así la competitividad de la industria de la Zona Franca".

En concreto, han precisado que la intervención constituye una de las primeras actuaciones contempladas en la encomienda de gestión suscrita con la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) para la mejora integral de las instalaciones de la ZFS, y cuenta con un presupuesto de licitación de 178.209,45 euros (IVA no incluido). La contratación de las obras se realizará mediante procedimiento abierto, por lo que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación de la APS.

"Estamos dando respuesta a una necesidad real de nuestras empresas", ha señalado Tovar, quien ha destacado que "la mejora de las infraestructuras es clave para reforzar la capacidad industrial del recinto y acompañar el crecimiento de compañías con proyección internacional como Tecade".