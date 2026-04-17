Diputación de Huelva coloca nueva señalización turística en carreteras de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Nueva señalética turística en la Sierra de Huelva y Picos de Aroche. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Área de Infraestructura, ha llevado a cabo la instalación de diversas señales turísticas en diferentes carreteras provinciales de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche con el objetivo de mejorar los destinos turísticos de los municipios serranos.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el proyecto, con una inversión de 50.000 euros, contempla la colocación de estas nuevas señales en carreteras de acceso a las poblaciones de Alájar, Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Linares de la Sierra, Los Marines, Valdelarco y Zufre.

La sierra onubense posee "un considerable patrimonio monumental e histórico" y "una gran variedad de recursos de interés cultural que la convierten en un territorio atractivo para aquellas personas que hacen de las visitas culturales la motivación principal de sus viajes de ocio".

Por ello, preservar y fomentar el uso turístico del patrimonio artístico existente en los municipios turísticos de la Sierra supone "una necesidad vital para la sostenibilidad integral de la actividad turística en la misma".

En este sentido, ha sido en la carretera provincial HU-8105, una de las principales vías de la comarca de la sierra, que conecta las poblaciones de Aracena y Cortegana con la N-435, así como otros municipios --Almonaster la Real, Linares de la Sierra, Santa Ana la Real y Alájar-- con distintas carreteras provinciales (HU-8121, HU-8123, HU-8124), donde se ha colocado un mayor número de señales turísticas ya que esta carretera da acceso a diversas poblaciones.

De este modo, el diputado de Infraestructura, Manuel Cayuela, ha señalado que siguen trabajando para "garantizar que el desarrollo turístico y sostenible de la Sierra onubense sea una realidad y hemos decidido poner en marcha esta iniciativa que va a complementar ese paisaje natural que es la Sierra de Aracena y Pico de Aroche".

Con este tipo de señales turísticas, ha añadido Cayuela, "el visitante va a completar esa trilogía de carreteras en buen estado de conservación, paisaje y señalización de todo el patrimonio natural que tiene nuestra Sierra".

Desde el Área de Infraestructura se han colocado carteles de preseñalización de conjuntos históricos, que forman parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de la Junta de Andalucía, cuyos municipios se encuentren dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, así como carteles de localización de entrada al espacio natural protegido de Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Los objetivos del PSTD de la sierra son mejorar los destinos turísticos gracias a la inversión en actuaciones claves con el fin de "aumentar su competitividad y permitir ejercer un efecto atrayente sobre la demanda turística; incorporar de manera efectiva la sostenibilidad y digitalización en la gestión de los recursos, infraestructuras y productos turísticos de los destinos; diversificar la oferta de destinos para contribuir a generar oportunidades de empleo y actividad, redistribuir la renta turística; y favorecer la cohesión territorial y la desconcentración de la demanda"