Fiscalía pide prisión para los dos detenidos por robar en joyerías de Gijón

Archivo - Palacio de Justicia Gijón. Juzgados. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado a la sección penal del tribunal de instancia de Gijón, plaza número 5, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de dos detenidos por los robos a joyerías de la ciudad. Uno de ellos ya había pasado a disposición judicial días atrás pero entonces fue puesto en libertad provisional. Fue nuevamente detenido tras nuevas pruebas.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar al considerar que existe riesgo de fuga, dado lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse a los detenidos y al entender que existe riesgo de reiteración delictiva.

Según informa el Ministerio Fiscal, en principio, y sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, se atribuye a los detenidos un delito de robo con violencia e intimidación y otro de pertenencia a grupo criminal.