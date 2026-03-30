Desarticulada una organización criminal dedicada a la venta de drogas y receptación de objetos robados

La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la venta de drogas así como a la receptación de objetos robados - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la localidad de Alzira (Valencia) una organización criminal dedicada a la venta de cocaína, heroína, marihuana y hachís y a la receptación de objetos robados. En la operación, han sido detenidas siete personas --cuatro varones y tres mujeres, de entre 18 y 59 años-- de las que tres han ingresado en prisión provisional.

Según destaca la Jefatura Superior, se ha conseguido desmantelar un total de cinco puntos tanto de venta como de "guardería" de sustancias, así como de almacenamiento de efectos sustraídos.

La investigación, llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Alzira, tuvo su origen tras recibirse diversas informaciones de indicativos de Seguridad Ciudadana que apuntaban a la comisión de un posible delito de tráfico de drogas en un domicilio del barrio de l'Alquerieta.

Una vez comprobadas las informaciones, se iniciaron las primeras gestiones policiales, que permitieron averiguar cómo efectivamente desde el punto de venta investigado los cabecillas de la organización criminal estarían dispensando dosis de cocaína, marihuana, heroína y hachís a los clientes que acudían al lugar, incluso se localizaron varios compradores que adquirían dosis mayores para posteriormente revenderlas a otros consumidores.

Las pesquisas también posibilitaron la localización de tres domicilios más, uno de ellos muy próximo, que era utilizado como lugar de "guardería" de la sustancia estupefaciente. El otro punto era la residencia de familiares cercanos a los cabecillas y se empleaba también como lugar de ocultación de las drogas y del dinero obtenido por las transacciones.

Asimismo, se halló una parcela agrícola donde se almacenaban efectos de procedencia ilícita a raíz de la comisión de delitos contra el patrimonio como robos con fuerza en domicilios o hurtos en la vía pública.

Estos objetos eran entregados por los compradores a los cabecillas como contraprestación a cambio de la sustancia estupefaciente, lugar que era custodiado por otro miembro de la organización.

Asimismo se halló un quinto domicilio en la localidad de Llombai (Valencia) donde residía uno de los suministradores de la droga, también empleado para la ocultación de dinero y sustancias.

Una vez recabada toda la información, se pudo determinar la existencia de una organización criminal dedicada a la adquisición, distribución y venta al menudeo de sustancia estupefaciente. Tras identificar a todos los responsables, se desplegó un operativo policial a comienzos del mes de marzo, practicando cinco entradas y registros, donde la Policía Nacional intervino 205 gramos de hachís, 36 de marihuana, alrededor de 100 gramos de cocaína, casi un gramo de heroína, así como 3.374 euros en efectivo y tres vehículos.

MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

De forma paralela, se localizaron en varios de estos inmuebles diversa maquinaria industrial y agrícola, así como herramientas y bicicletas, tratándose de multitud de enseres de procedencia ilícita.

Fruto de la operación policial, se ha logrado la desarticulación de una organización criminal y el arresto de siete personas como presuntas responsables de los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, defraudación de fluido eléctrico y quebrantamiento de condena.

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión provisional de tres de los detenidos. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y no se descartan nuevas detenciones.