Detenido un hombre acusado de robar a personas mayores ingresadas en el Hospital de Torrevieja

1076543.1.260.149.20260410105443 Imagen de las cámaras de seguridad del Hospital de Torrevieja - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 62 años como presunto autor de tres delitos de hurto ocurridos en las habitaciones de personas mayores que eran pacientes del Hospital de Torrevieja (Alicante). El arresto ha sido posible gracias a la colaboración del servicio de seguridad privada del centro hospitalario.

El Área de Investigación del Puesto de Torrevieja ha llevado a cabo las pesquisas, tras registrarse dos denuncias por esos hechos. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición del juzgado, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares, ha señalado el instituto armado en un comunicado.

Desde la Guardia Civil han resaltado que, "gracias a la colaboración del hospital y al análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron al sospechoso".

En las grabaciones se observaba cómo el individuo, que ocultaba parcialmente su identidad con una gorra con visera y que simulaba usar su teléfono móvil, recorría los pasillos seleccionando habitaciones y accedía a ellas cuando las víctimas se encontraban ausentes, dormidas o siendo sometidas a pruebas médicas. Más tarde, supuestamente salía de ellas con el botín escondido en la chaqueta, según el instituto armado.

El análisis de las denuncias permitió detectar un patrón común que apuntaba a la actuación de un mismo autor, quien presuntamente aprovechaba la ausencia de los pacientes o su especial vulnerabilidad para sustraer efectos personales. El acusado es vecino de Elche que cuenta con antecedentes por hechos similares.

Durante la mañana del pasado 3 de marzo, el servicio de seguridad del hospital alertó de nuevo a los agentes tras detectar que esta persona supuestamente estaba cometiendo otro hurto.

MÓVILES, TABLETS Y MEDICACIÓN

Las investigaciones posteriores acreditaron que todas las víctimas eran personas mayores de nacionalidad extranjera. El detenido presuntamente robaba sobre todo dispositivos tecnológicos de alto valor, como teléfonos móviles y tablets, e incluso al parecer se apropió de una bolsa de material médico que una de las víctimas utilizaba para tratar su enfermedad.

Estas actuaciones se enmarcan en el Programa Coopera de la Guardia Civil, cuyo objetivo es "potenciar la colaboración con las entidades de seguridad privada mediante el intercambio de información y apoyo operativo mutuo en beneficio de la seguridad ciudadana", ha concluido el instituto armado.