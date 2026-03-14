Un hombre detenido tras agredir a otro y clavarle un destornillador en la cabeza en Albatera

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ALICANTE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por presuntamente agredir a otro y clavarle un destornillador en la cabeza en la localidad alicantina de Albatera.

Fuentes del Instituto Armado confirman que la Guardia Civil está investigando los hechos sucedidos en la tarde de ayer en la que un varón resultó gravemente herido en la cabeza y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde permanece ingresado.

El presunto autor de los hechos ha sido detenido y las diligencias se encuentran en instrucción por parte de la Guardia Civil, que ha puesto los hechos en conocimiento de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta a la espera de la evolución del herido, indican las mismas fuentes.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que el aviso se notificó sobre las 18.40 horas de este viernes. Hasta el lugar, se movilizó un SAMU, cuyo equipo médico asistió a un hombre de 37 años que fue trasladado al Hospital General de Elche.

REYERTA

Por su parte, previamente, la Policía Local de Albatera había informado de la detención de dos hombres por su presunta implicación en una reyerta en la que resultaron los dos hombres heridos de gravedad.

Desde la Policía Local detallan que los dos individuos estaban esgrimiendo algún tipo de arma blanca y, al desplazarse una patrulla hasta el lugar del sucesos, se encuentra a uno de los implicados herido de gravedad, con un destornillador clavado en la cabeza, en la zona temporal izquierda. En este punto, detallan, se procedió a prestar los primeros auxilios a esta persona, fijándole el objeto clavado a fin de que no produjera lesiones más graves.

Instantes después consiguieron localizar en el centro de salud de la población al otro implicado en la reyerta, quien también presentaba heridas de gravedad en el rostro.

Por ello, la Policía Local de Albatera procedió a la detención de ambos individuos por los delitos de lesiones y homicidio en grado de tentativa y solicitaron apoyo a la Guardia Civil de Dolores a fin de custodiar a los implicados en su traslado y estancia en el centro hospitalario, y posterior puesta a disposición judicial.