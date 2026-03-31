Tres detenidos acusados de robar en una casa de campo de Hondón de los Frailes (Alicante)

1074311.1.260.149.20260331105610 Agentes de la Guardia Civil en la zona en la que presuntamente se cometió el robo - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones de prevención e investigación de los delitos que afectan a explotaciones agrícolas y ganaderas, ha detenido a tres hombres de 28, 33 y 39 años como presuntos autores de un robo con fuerza en una casa de campo de la localidad alicantina de Hondón de los Frailes.

Las pesquisas se iniciaron el pasado 24 de febrero, tras la denuncia del suceso en esa vivienda, donde quienes cometieron la sustracción supuestamente entraron tras forzar el acceso y robaron diversos efectos. Entre ellos, una escopeta de caza, una carabina de aire comprimido y cableado de cobre, ha informado el instituto armado en un comunicado.

El Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Compañía de Ibi, junto con el Área de Investigación del Puesto Principal de Aspe, se hizo cargo de la investigación. Así, al inspeccionar el lugar de los hechos se hallaron "pruebas claves que identificaban a uno de los presuntos autores".

Las gestiones posteriores se centraron en localizar los efectos sustraídos y se logró recuperar parte del cableado de cobre robado en un centro de reciclaje de la zona. Estas actuaciones permitieron identificar al resto de presuntos implicados.

Como resultado del operativo, entre los días 26 de febrero y 9 de marzo, los tres sospechosos fueron detenidos y se recuperaron diversos efectos, como una carabina de aire comprimido y aproximadamente 65 kilos de cableado de cobre. Se les imputa un delito de robo con fuerza en las cosas.

Posteriormente, uno de los arrestados entregó la escopeta al parecer sustraída en dependencias de la Guardia Civil, lo que permitió su recuperación y devolución a su legítimo propietario. A este acusado se le imputó, además, un delito de tenencia ilícita de armas.

Finalmente, los arrestados, que han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, han quedado en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.