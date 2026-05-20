El Ibex 35 sube un 0,48% en la media sesión y recupera los 17.700 puntos, con el crudo en 109 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid (España). - Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba a la media sesión de este miércoles con un ascenso del 0,48%, lo que ha llevado al selectivo nacional a recuperar los 17.700 puntos.

En concreto, el índice español se elevaba hasta los 17.755,1 puntos, en un contexto de gran incertidumbre por la guerra en Oriente Próximo, que mantiene el precio del crudo por encima de los 109 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que le ha dado a Irán un "tiempo limitado" para alcanzar un acuerdo en medio de sus constantes amenazas de reanudar la ofensiva tras el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril y prorrogado en varias ocasiones por el magnate.

"Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, el sábado o el domingo. Tal vez a principios de la próxima semana; un período limitado, porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear", ha expresado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Ala Este de la Casa Blanca, donde se están llevando a cabo remodelaciones.

Además, Trump ha vuelto amenazar a Teherán con retomar la ofensiva en medio del alto el fuego. "Nunca le digo a nadie cuándo, pero sabían que estábamos muy cerca (de reanudar los ataques). Estaba a una hora de tomar la decisión de hoy", ha dicho.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este miércoles de que "la guerra se extenderá más allá" de Oriente Próximo en caso de que Estados Unidos e Israel relancen su ofensiva contra el país.

Así, ha recalcado en un comunicado que las fuerzas iraníes "no usaron todas las capacidades de la Revolución Islámica" contra Israel y Estados Unidos, a los que ha acusado de "no aprender de sus grandes y estratégicas derrotas durante el conflicto" y de "seguir hablando con la lengua de las amenazas" tras "haber atacado Irán con todas las capacidades de dos de los ejércitos más caros del mundo".

Pese a ello, Trump, ha reconocido esta madrugada que espera alcanzar "muy pronto" un acuerdo para poner fin al conflicto con Irán, antes de insistir en que Teherán "está cansado" y en reiterar que las autoridades iraníes quieren lograr un pacto con Washington.

Por otro lado, al menos doce personas han muerto este martes en el Líbano a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur del país a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados del pasado mes de abril.

Además, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este martes una "drástica y peligrosa disminución" de la entrada de ayuda en el enclave palestino, que apenas superaría la tercera parte de la asistencia humanitaria básica prevista desde enero de 2026 y la cuarta parte en el mes de mayo, cifras por las que culpan a las restricciones impuestas por Israel.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,66% a las 12:00 horas, hasta los 109,42 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 102,5 'billetes verdes', tras abaratarse un 1,55%.

LOS PARQUÉS EUROPEOS SE TIÑEN DE 'VERDE'

Asimismo, los inversores también estarán pendientes de los resultados del gigante estadounidense Nvidia y de la publicación de las actas de la Reserva Federal de EEUU por si hubiera pistas sobre futuras decisiones en los tipos de interés.

Asimismo, este miércoles se ha conocido que el Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han llegado esta madrugada a un acuerdo provisional para implementar el pacto comercial con Estados Unidos alcanzado entre el presidente norteamericano y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en julio de 2025.

En el plano macro, antes de la apertura del mercado se ha publicado que la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de abril en el 2,8%, moderándose en medio punto porcentual respecto de la subida del 3,3% del coste de la vida el mes anterior y registrando su lectura más baja desde marzo de 2025.

Con todo, los mayores descensos dentro del Ibex 35 en la media sesión se los anotaban Fluidra (-2,99%), Acciona (-1,27%), Amadeus (-1,15%), Iberdrola (-1,10%) y Telefónica (-0,97%). En el extremo opuesto, las mayores subidas a las 12:00 horas de este miércoles correspondían a Acerinox (+3,41%), Indra (+3,39%), ArcelorMittal (+3,35%), Aena (+2,01%) y Solaria (1,84%).

Al igual que Madrid, las principales plazas europeas se decantaban por el signo positivo en la media sesión. Así, el parisino CAC 40 subía un 0,45%; el Mib italiano, un 0,39%; el Dax de Fráncfort, un 0,37%; y el Ftse100 de Londres, un 0,02%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se relajaba hasta el 3,585%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 42,49 puntos.

Respecto a las divisas, el euro cedía ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1592 dólares.