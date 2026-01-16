Bravo, sobre la nueva deducción para caseros: "Todo lo que sea bajada de impuestos, el PP lo va a apoyar"

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y diputado del PP, Juan Bravo, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha indicado este viernes, acerca de la nueva deducción en el IRPF para los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos, que "todo lo que sea baja de impuestos, el Partido Popular lo va a apoyar".

Bravo, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha recordado que los 'populares' siempre han planteado bajadas de impuestos, porque creen más "en el incentivo que en la imposición con una ley".

"Bienvenido, se lo digo. Bienvenido al ámbito de la rebaja fiscal. Piense que esto ya lo hizo Aznar en el año 2000", ha subrayado el portavoz del PP acerca de la nueva deducción en el IRPF.

No obstante, ha afirmado que el decreto que pretende aprobar el Gobierno con las nuevas medidas en materia de vivienda no llevará solo esta nueva deducción, sino que será una especie de "decreto ómnibus en el que meterán toda su ideología que está fastidiando el funcionamiento de los españoles".

En este sentido, Bravo ha apelado a que el Gobierno aproveche dicho decreto para ampliar las rebajas de impuestos e incluya, por ejemplo, la deflactación del IRPF para que los españoles no sigan perdiendo poder adquisitivo.

"¿Qué le parece si hacemos un decreto de ese tipo? A lo mejor así le va un poco mejor a los españoles, ¿no? Si toda la propuesta del Partido Socialista es un teléfono, es un anuncio, es una empresa pública que ya existía, y ahora decir que le va a bajar (impuestos) a un colectivo... Bueno, bienvenido sea", ha reiterado.