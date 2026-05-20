El Congreso certifica la minoría del Gobierno para aprobar medidas de vivienda

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha tumbado este miércoles cinco propuestas del Gobierno de PSOE y Sumar en materia de vivienda y, al mismo tiempo, ha dado el visto bueno a otras tres del PP, lo que ratifica la dificultad del Ejecutivo para sacar adelante propuestas de este ámbito en el Parlamento.

En concreto, la Cámara Baja ha votado este miércoles tres iniciativas de vivienda, dos proposiciones no de ley impulsadas por PSOE y Sumar para vigilar mejor los procesos de adjudicación de vivienda protegida y desarrollar una fiscalidad más severa para la compra especulativa de vivienda, respectivamente, y otra moción consecuencia de una interpelación urgente del PP que incluía una aglomeración de medidas para agilizar la construcción.

La primera propuesta que se ha sometido a votación ha sido la proposición no de ley del PSOE relativa a la vivienda de protección oficial, a la cual ya PNV y Junts expresaron sus críticas al considerar que los socialistas planteaban usurpar competencias que en la actualidad residen en las comunidades autónomas.

Con ese panorama, el PSOE ha decidido separar la votación por puntos para que la iniciativa no se tumbara por completo. Así, ha sometido a votación tres puntos para que los procesos de adjudicación de viviendas protegidas sean claros y objetivos, que la vivienda protegida sea destinada "exclusivamente" a residencia habitual y detallar el suelo disponible de su titularidad y de sus entes adscritos o dependientes, que se encuentre dotado de potencialidad edificatoria.

Estos tres puntos se han aprobado con el único voto en contra de Vox y la asbtención del PNV en las tres votaciones. El PP, por su parte, se ha abstenido en el punto relativo a pedir procedimientos claros y objetivos en la adjudicación de viviendas y han votado a favor de los otros dos puntos.

Sin embargo, el resto de la propuesta se ha votado en su conjunto y ahí los números no le han dado el Gobierno, pues PP, Vox y Junts han votado en contra de la propuesta y PNV, UPN y Coalición Canaria se han abstenido, dejando un resultado final de 164 votos a favor, 175 en contra y 7 abstenciones.

La propuesta tumbada pedía que las viviendas protegidas mantengan ese régimen para siempre y no se puedan desclasificar, contar con registros públicos de demandantes de vivienda protegida o desarrollar mecanismos de supervisión y control que permitan detectar posibles irregularidades.

NO HAY RESPALDO PARA GRAVAR MÁS A LAS SOCIMIS

La siguiente propuesta que se ha votado y que el Congreso no ha respaldado ha sido una proposición no de ley de Sumar que en origen pedía directamente derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis) y prohibir la compra de viviendas por parte de "personas jurídicas, empresas y fondos buitre".

Y era en origen porque finalmente el socio minoritario ha tenido que pactar una enmienda transaccional con el PSOE para pedir al Ejecutivo aplicar las modificaciones legales necesarias para establecer limitaciones a la adquisición de bienes inmuebles por distintas vías en función del territorio y el adquiriente para terminar con la compra especulativa.

Al mismo tiempo, la iniciativa pedía impulsar una reforma fiscal "progresista" que mejore el trato a las rentas del trabajo y elimine los beneficios fiscales de las rentas del capital particularmente de vehículos singulares como las socimis.

El Congreso ha tumbado estas peticiones con el voto en contra de PP, Vox y UPN, la abstención de Junts y Coalición Canaria y el voto favorable del resto del hemiciclo, dejando un resultado final de 169 votos a favor, 170 en contra y 8 abstenciones.

SE APRUEBAN TODAS LAS PROPUESTAS DEL PP

Por último, la Cámara Baja ha votado los cinco puntos que incluía una moción del PP en materia de vivienda, tres de ellos a pesar de que el PSOE había votado en contra.

Entre las propuestas que se han respaldado se incluye una para agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo, de modo que si la Administración no responde a las solicitudes de construcción en el plazo establecido, esta se considerará aceptada.

También se insta a reorientar por completo la política de vivienda del Gobierno, con medidas enfocadas a aumentar la oferta de vivienda, garantizar la seguridad jurídica y reducir la burocracia "asfixiante", al tiempo que pide evitar medidas "propagandísticas vacías" y bajar el IVA de vivienda nueva y rehabilitación al 4%, así como otras deduccciones que faciliten el alquiler.

Por último, el Congreso insta a agilizar los trámites para el acceso a la conexión del sistema eléctrico para nuevas promociones o rehabilitaciones energéticas, priorizando aquellas promociones o rehabilitaciones de viviendas asequibles en zonas con alta demanda.

Tanto las propuestas del Gobierno como las del PP, no obstante, carecen de carácter legislativo y se limitan a ser un llamado de acción al Gobierno.