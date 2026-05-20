Lucas espera que el Plan Estatal de Vivienda sirva para poner "por delante los intereses de la ciudadanía"

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, durante la inauguración del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid 2026. - SECRETARÍA DE ESTADO DE VIVIENDA

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha señalado que el acuerdo que se alcance este jueves durante la Conferencia Sectorial sobre el reparto del Plan Estatal de Vivienda entre las comunidades autónomas tiene que servir para demostrar que las administraciones pueden "estar a la altura y poner por delante los intereses de la ciudadanía".

En su intervención durante la inauguración del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid 2026, Lucas ha recordado que este Plan nace con la intención de alcanzar un acuerdo entre las administraciones públicas que traiga las soluciones que la sociedad reclama sobre el problema de la vivienda.

Asimismo, el secretario de Estado ha hecho un llamamiento "a todos los que promocionan viviendas protegidas a que no solo haya más asequibilidad y, sobre todo, que se esa protección sea permanente e indefinida".

Además, ha reiterado el compromiso de que el Gobierno va "a seguir trabajando en esta línea y con todo el esfuerzo necesario para solventar este problema grave problema que se vive en España".

"Estamos desarrollando diferentes acciones para este problema", ha recalcado, añadiendo que para ello es necesaria la colaboración con otras administraciones y las entidades privadas.

Sobre el contenido del Plan Estatal, Lucas ha subrayado que van a hacer "un esfuerzo presupuestario mayor entre todos para conseguir los objetivos" que persiguen.

Así, ha subrayado que las líneas de actuación avanzan tanto en construcción de viviendas, en rehabilitación, como en ayudas para aquellos que más lo necesitan.

El secretario de Estado ha asistido a la inauguración de SIMA acompañado por la presidenta de CASA 47, Leire Iglesias; la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, Maite Verdú; la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval; y la directora general de Planificación y Evaluación, Maribel Vergara.