El sector de la construcción advierte de posibles retrasos y alzas en la vivienda por la guerra en Irán

Vista del inicio de una obra en Malilla - Jorge Gil - Europa Press

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha advertido de que la escalada del precio de las materias primas ocasionada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría incrementar los costes de producción de la vivienda y de infraestructuras, así como aumentar los retrasos y abandonos de obras y mermar la capacidad de inversión.

Así lo ha manifestado el presidente de esta patronal, Pedro Fernández Alén, durante la presentación del I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2), en la que ha insistido en la importancia de reformar la contratación pública para aprobar un mecanismo de revisión de los precios de los contratos, que incluya la energía y aporte estabilidad y certidumbre a las empresas.

El también presidente de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC) ha lamentado que los costes de muchos materiales de construcción ya registraban un incremento del 45% desde 2021, provocado inicialmente por la crisis de suministro tras la recuperación de la pandemia y agravada posteriormente por la guerra de Rusia contra Ucrania, a la que ahora se suma una situación que califica de "incierta y fluctuante".

"La previsible escalada del precio de algunas materias primas y materiales de construcción podría incrementar los costes de producción para las empresas. El coste de la obra nueva ya acumula una subida superior al 32% entre 2020 y 2025, y cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios del mercado pueden producirse retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones, lo que resulta especialmente preocupante en un momento como el actual, teniendo en cuenta la posible nueva espiral inflacionista por el shock energético", ha dicho al respecto.

INFRAESTRUCTURAS PARA LA DEFENSA

Ante estas subidas de precios, y teniendo en cuenta el déficit de 700.000 viviendas en España o el impacto del cambio climático en las infraestructuras, el sector urge a acelerar la inversión en tecnología e innovación, incluyendo el ámbito de la defensa: "La inversión en defensa no se reduce a la compra de tanques, misiles o armamentos, sino que también incluye el fortalecimiento de infraestructuras críticas que garantizan la seguridad nacional y la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza", ha señalado el presidente de la CNC.

En este sentido, el director de Tecnología e Internacionalización del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), Carlos de la Cruz Molina, ha añadido que si España tuviera que mover tropas porque un aliado los necesitara, no se podría hacer por medios terrestres, al no haber infraestructuras que soporten ese tránsito.

"A nivel de la Unión Europea hay que hacer un esfuerzo muy importante para poder dotar de esa movilidad y de esa autodefensa que necesitamos. Y yo creo que va a haber próximamente grandes inversiones para poder hacer esto, porque no podemos depender solo de medios aéreos o medios navales para mover grandes cantidades de tropas y de material", ha explicado De la Cruz.

POR DETRÁS EN INNOVACIÓN

En cuanto al ámbito de la innovación en la construcción, el director de Digitalización, Innovación e Infraestructuras de CEOE, César Maurín, ha detallado que solo el 11,4% de las empresas del sector de la construcción utiliza la inteligencia artificial, en comparación con otros sectores, como el 17,5% de la industria, el 25,7% del sector servicios o casi el 60% del sector TIC; o que solo el 26% de las empresas de la construcción utilizan el análisis estratégico de los datos, frente al 42% en la industria, el 45% del sector servicios o el 70% del sector TIC.

"La tecnología permite reducir los costes y también se ha señalado al principio en esta espiral de incremento de costes que tenemos y con una situación geopolítica verdaderamente incierta, la reducción de costes en el sector pues es uno de los elementos clave de futuro para ser más competitivos", ha señalado.

MEJORAR EL MARCO REGULATORIO

Por último, el presidente de la Asociacion de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, ha puesto en perspectiva la importancia de todas esas inversiones en el sector de la obra civil, que genera tres euros de PIB nacional por cada euro producido, tres empleos totales por cada empleo directo y 2,3 euros de recaudación fiscal total por cada euro abonado en impuestos.

Por todo ello, Núñez ha insistido en la importancia de contar con un marco regulatorio alineado con el potencial que ofrece la construcción: "Lo que necesitamos es un entorno regulatorio que acompañe, que incentive y que potencie", ha concluido.