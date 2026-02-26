OCU exige a las eléctricas el pago en plazo de las compensaciones por el apagón

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido a las distribuidoras eléctricas el abono en plazo de las compensaciones automáticas por los incumplimientos en la calidad del suministro registrados durante 2025, entre ellas las correspondientes al apagón eléctrico del pasado 28 de abril.

En un comunicado, la organización señaló que, a falta de un mes para que finalice el plazo legal -31 de marzo de 2026-, millones de hogares continúan sin recibir una compensación que la normativa obliga a aplicar de forma automática, sin necesidad de solicitud previa.

Asimismo, indicó que estas compensaciones son "un derecho automático y obligatorio, independiente de otras indemnizaciones que puedan corresponder por el apagón del 28 de abril", como daños adicionales, cuantificables como averías en electrodomésticos o pérdidas de algún bien, entre otros.

De esta manera, OCU exigió a las empresas distribuidoras de electricidad que apliquen las compensaciones pendientes y "comuniquen con claridad" el concepto por el que se aplica dicho descuento en la factura, y pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a las consejerías autonómicas con competencias en la actividad de las distribuidoras "que verifiquen el cumplimiento estricto de los plazos y obligaciones establecidos, garantizando la protección efectiva de los consumidores".

En concreto, estas compensaciones derivan de la obligación de las compañías distribuidoras de garantizar unos estándares mínimos de calidad del suministro, tal y como establece el Real Decreto 1955/2000. Cuando una zona supera los límites anuales de interrupciones o de horas sin suministro, la distribuidora debe compensar al consumidor mediante un descuento directo en la factura.

En el caso de 2025, OCU subrayó que fue "especialmente crítico" debido al apagón eléctrico que, sin tener en cuenta otras posibles interrupciones a lo largo del año, "ya generaría por sí mismo un derecho automático a una compensación para millones de hogares cuyo importe dependerá del total de horas sin luz, el número de interrupciones, la ubicación de la vivienda y el tipo de contrato".

A este respecto, para un hogar en zona urbana con 4,6 kilovatios (kW) que hubiera sumado 11 horas sin electricidad, la asociación estima que debería recibir un abono unos 15 euros.

Dos meses después del inicio del trimestre, OCU afirmó que no tiene constancia de que las distribuidoras hayan comenzado a abonar estas cantidades y consideró que, la ausencia hasta el momento de responsables del apagón, "lejos de ser un impedimento para que los consumidores exijan esa compensación recogida en la normativa vigente, debe ser precisamente un argumento para recalcar ese derecho a que esas horas de interrupción sean incluidas en el cálculo".