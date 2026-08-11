El precio del petróleo se relaja ante las expectativas de "algún tipo de acuerdo" sobre Ormuz

Archivo - Extractores de petróleo - GRUPO MOURE - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cotización del barril de petróleo de calidad Brent, que este martes llegaba a tocar los 90 dólares por primera vez desde finales de julio, se daba la vuelta ante el mensaje optimista que llegaba desde Pakistán sobre la posibilidad de que Estados Unidos e Irán puedan alcanzar en breve "algún tipo de acuerdo" sobre el estrecho de Ormuz.

Si bien el coste del crudo de referencia para Europa había llegado a alcanzar esta mañana un precio de 90,03 dólares, el más elevado desde el pasado 31 de julio, ante la exigencia a Irán de compensaciones que había dado a conocer el presidente de EEUU, Donald Trump, las noticias sobre la posibilidad de acuerdo que llegaban desde Pakistán han dado un vuelco a la cotización, que caía un 2,6% desde el máximo, hasta 87,68 dólares, ligeramente por debajo del cierre del lunes.

En el caso del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el precio se situaba en 81,87 dólares, un 0,3% por debajo del cierre de ayer y un 3,2% menos que el máximo intradía de 84,61 dólares.

El giro en la cotización del crudo responde a los comentarios del ministro de Defensa de Pakistán, quien ha afirmado que Estados Unidos e Irán están "cerca de algún tipo de acuerdo" sobre el estrecho de Ormuz.

"Las cosas se están encaminando a favor de la paz", ha declarado Khawaja Asif a periodistas en Islamabad este martes, sin aportar más detalles sobre ningún avance.

Este lunes Donald Trump expresó su intención de exigir una "indemnización" a Irán por "todas" las personas que han "matado y herido" y los "numerosos" conflictos en los que participan las autoridades iraníes, lo que impulsó al alza los precios del crudo ante la perspectiva de que el acuerdo sobre Ormuz vuelva a alejarse.