Santander aprueba una recompra de acciones de 5.000 millones de euros

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Banco Santander ha aprobado este martes una nueva recompra de acciones de 5.000 millones de euros, para la que ya cuenta con las correspondientes aprobaciones regulatorias, según ha informado en un comunicado.

El importe de la recompra se divide en aproximadamente 1.800 millones de euros con cargo a los resultados del segundo semestre de 2025, y unos 3.200 millones de euros vinculados al exceso de capital por la venta del 49% de Santander Polonia.

Además, este nuevo programa forma parte del compromiso que adquirió el banco en 2025 de distribuir al menos 10.000 millones de euros con cargo a 2025 y 2026 y su exceso de capital mediante recompras de acciones.

Esta recompra se une a los 1.700 millones del programa ya completó con cargo a los resultados del primer trimestre. Así, hasta ahora, ha completado unos 6.700 millones de euros y la previsión es que esta remuneración siga aumentando tanto con los resultados de 2026 como con el exceso de capital hasta alcanzar esos 10.000 millones de euros comprometidos.

Además, la entidad prevé alcanzar estos 10.000 millones con nuevas recompras por un total de 3.300 millones de euros a ejectuar entre el segundo semestre de 2026 y el primer semestre de 2027.

Desde 2021, incluida la recompra total de 5.000 millones de euros anunciada hoy, Santander habrá devuelto 16.200 millones de euros a los accionistas mediante recompras de acciones y habrá recomprado en torno al 18% de sus acciones en circulación.

PAGO DE DIVIDENDOS

Más allá de programas extraordinarios, la actual política de Banco Santander contempla destinar un 50% del beneficio a la remuneración al accionista, repartido entre dividendos y recompras de acciones a partes iguales, es decir, un 25% a través de cada instrumento.

Así, en cuanto al pago en efectivo, Santander ha recordado que en noviembre de 2025 abonó un dividendo de 0,115 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, un 15% superior al dividendo equivalente del año anterior.

El importe total distribuido a los accionistas con cargo a los resultados del primer semestre de 2025 ascendió aproximadamente a 3.400 millones de euros, lo que equivale a cerca del 50% del beneficio del grupo en el primer semestre.