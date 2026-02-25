Botín descarta más adquisiciones en los próximos dos años

Archivo - La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, interviene en la Conferencia Internacional de Banca, que celebra anualmente la entidad. El 4 de noviembre de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha descartado que la entidad financiera vaya a embarcarse en nuevas adquisiciones en los próximos dos años, aunque sigue siendo una de las opciones que tiene el banco para usar el exceso de capital que genera.

"No vamos a hacer ninguna adquisición 'bolt-on' en un par de años", ha afirmado Botín durante la presentación del nuevo plan estratégico que se ha publicado este miércoles.

"Si vuelven y cuándo vuelven las 'bolt-on', será siempre consistente con lo que he dicho. Y lo que creemos es que tienen que estar sustancialmente por encima de las recompras [en retorno]", ha afirmado la presidenta de Banco Santander.

En todo caso, Botín ha indicado que si no se encuentran oportunidades donde invertir el capital, ya sea de forma orgánica o mediante adquisiciones, se acabará haciendo distribuciones extraordinarias a los accionistas.

Ahondando por mercados, un analista ha cuestionado la posición de mercado de Santander en México. El consejero delegado, Héctor Grisi, ha recalcado que no consideran que haya que adquirir nada para ser competitivos en el país.

Santander ha tenido una actividad intensa de adquisiciones desde hace poco más de medio año. En verano del año pasado llegó a un acuerdo para comprar el británico TSB a Banco Sabadell, pocas semanas después de haber anunciado la venta de su negocio en Polonia. Este mismo mes, el banco anunciaba la compra de Webster en Estados Unidos para potenciar su negocio en el país.

Banco Santander prevé obtener un beneficio neto de más de 20.000 millones de euros en 2028 y que el dividendo en efectivo por acción se más que duplique en comparación con 2025, según el nuevo plan estratégico, que se extenderá de 2026 a 2028.

El nuevo plan contempla superar los 210 millones de clientes a cierre del periodo, en 2028, frente a los 180 millones de finales de 2025; que el retorno sobre capital tangible (RoTE) sea más del 20%; y que el crecimiento del valor contable tangible por acción más el dividendo por acción (TNAV por acción más DPS) sea del 20%, también al final del plan.