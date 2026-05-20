El Ibex 35 recupera los 18.000 puntos tras subir un 2,16%, con el crudo en 105 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid (España). - Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este miércoles con un repunte del 2,16%, hasta situarse en los 18.051,70 puntos, en un contexto todavía marcado por el conflicto en Oriente Próximo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que le ha dado a Irán un "tiempo limitado" para alcanzar un acuerdo en medio de sus constantes amenazas de reanudar la ofensiva tras el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril y prorrogado en varias ocasiones por el magnate.

Además, Trump ha vuelto amenazar a Teherán con retomar la ofensiva en medio del alto el fuego. "Nunca le digo a nadie cuándo, pero sabían que estábamos muy cerca (de reanudar los ataques). Estaba a una hora de tomar la decisión de hoy", ha dicho.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este miércoles de que "la guerra se extenderá más allá" de Oriente Próximo en caso de que Estados Unidos e Israel relancen su ofensiva contra el país.

Así, ha recalcado en un comunicado que las fuerzas iraníes "no usaron todas las capacidades de la Revolución Islámica" contra Israel y Estados Unidos, a los que ha acusado de "no aprender de sus grandes y estratégicas derrotas durante el conflicto" y de "seguir hablando con la lengua de las amenazas" tras "haber atacado Irán con todas las capacidades de dos de los ejércitos más caros del mundo".

Pese a ello, Trump ha reconocido esta madrugada que espera alcanzar "muy pronto" un acuerdo para poner fin al conflicto con Irán, antes de insistir en que Teherán "está cansado" y en reiterar que las autoridades iraníes quieren lograr un pacto con Washington.

De esta manera, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 5,15% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 105,55 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 99,02 'billetes verdes', tras abaratarse un 4,94%.

Sobre este punto, los analistas de Renta 4 afirman que "esto puede tener una lectura positiva a medio plazo (más presión diplomática sobre Irán que permita la reapertura) pero negativa a corto plazo si aumenta el riesgo de escalada en la zona, aunque también podría suavizar las tensiones entre Trump y Europa. En cualquier caso, no es previsible que la misión naval europea vaya a escoltar buques hasta que el tránsito sea seguro (cese total de ataques)".

Asimismo, los inversores también estarán pendientes de los resultados del gigante estadounidense Nvidia y de la publicación de las actas de la Reserva Federal de EEUU por si hubiera pistas sobre futuras decisiones en los tipos de interés.

Asimismo, este miércoles se ha conocido que el Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han llegado esta madrugada a un acuerdo provisional para implementar el pacto comercial con Estados Unidos alcanzado entre el presidente norteamericano y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en julio de 2025.

En el plano macro, antes de la apertura del mercado se ha publicado que la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de abril en el 2,8%, moderándose en medio punto porcentual respecto de la subida del 3,3% del coste de la vida el mes anterior y registrando su lectura más baja desde marzo de 2025.

En este contexto, ArcelorMittal encabezaba las subidas (+5,93%), seguido de Acerinox (+4,88%), Grifols (+4,62%), Aena (+4,46%) e IAG (+4,28%). Solo cinco valores cerraron la sesión en 'rojo': Repsol (-2,92%), Fluidra (-0,89%), Telefónica (-0,63%), Acciona (-0,56%) y Redeia (-0,20%).

El resto de los principales parqués europeos finalizaron la sesión con subidas importantes: el británico FTSE 100 avanzó un 0,99%, el francés Cac 40 un 1,70%, el alemán Dax un 1,38%, el italiano FTSE MIB un 1,71% y el Euro Stoxx 50 un 2,13%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba al alza al cierre de la sesión bursátil en el Viejo Continente: el Dow Jones repuntaba un 1,05%, el S&P 500 un 0,89% y el Nasdaq, índice especializado en tecnología, subía un 1,38%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se relajaba hasta el 3,512%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 42,49 puntos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,23% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1633 dólares.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de volatilidad, el precio de la onza de oro caía un 0,45%, hasta situarse en los 4.537 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, avanzaba un 1,45% hasta los 77.597 dólares.