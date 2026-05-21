Más de la mitad de los españoles gasta hasta 300 euros cada vez que asiste a una boda, según un estudio

Decoraciones para boda que se venden en la plataforma Wallapop. - WALLAPOP

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El 55% de los españoles asegura gastar hasta 300 euros cada vez que acude como invitado a una boda, un desembolso que incluye desde el vesturario hasta el regalo, el transporte o el alojamiento, en un contexto en el que el 95% de los encuestados considera que asistir a este tipo de eventos es "cada vez más costoso", según un estudio de Wallapop.

No obstante, según el análisis, esta percepción varía según la generación, ya que el 74% de los mayores de 55 años concibe este incremento de gasto frente al 53% de los menores de 24 años.

En paralelo, el coste de organizar una boda también continúa siendo elevado, de forma que casi un 40% de los españoles afirma gastar "hasta 30.000 euros" en su enlace, siendo el banquete la partida más cara.

LA SEGUNDA MANO GANA PROTAGONISMO

Ante esta situación, según los datos, el 77% de los encuestados afirma que ha utilizado o utilizaría plataformas de segunda mano para elementos relacionados con su boda.

Además, seis de cada diez españoles creen que podrían recuperar "parte de la inversión" realizada en su enlace vendiendo posteriormente algunos de los artículos utilizados durante la celebración.

Así, la decoración encabeza esta tendencia, ya que el 62% recurriría a este mercado para comprar o vender elementos decorativos. Le siguen los accesorios (60%) y la vestimenta de boda, incluyendo vestido de novia y traje de novio, con un 48%. Asimismo, el 47% de los españoles se plantea comprar o ya ha comprado su traje de invitado en estas plataformas.

En el último año, las búsquedas de vestido de invitada en la plataforma han liderado el crecimiento con un aumento del 89%, seguidas de vestido de novia (74%), bata de novia (56%), velo de novia (54%) y traje de novio (52%). En este sentido, marcas como Pronovias y Rosa Clará encabezan el interés en marcas, mientras que los vestidos vintage ganan protagonismo.

Finalmente, la actividad en la plataforma también refleja la estacionalidad del sector nupcial, ya que en el caso de los vestidos de invitada los meses con mayor volumen de búsquedas son mayo, abril y marzo, mientras que de forma más amplia marzo, septiembre y mayo destacan como los periodos con más movimiento en productos de bodas.