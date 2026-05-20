Economistas perciben un interés en cambios de residencia fiscal, pero caen consultas para movilidad entre CCAA

El Consejo General de Economistas de España (CGE), a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del CGE, ha presentado hoy el documento sobre la Declaración de Sociedades 2025. - CGE

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Economistas (CGE) ha advertido un elevado interés en cambios de residencia fiscal por motivos fiscales, aunque han disminuido las consultas respecto a la movilidad entre comunidades autónomas.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales ha presentado la séptima edición de la encuesta realizada por el REAF y el Instituto de Economía de Barcelona (IEB), en la que se recoge la opinión de un colectivo compuesto por cerca de 5.000 profesionales de la asesoría fiscal sobre el sistema tributario.

De acuerdo con la encuesta, el 61,6% aprecia más consultas de cambios de residencia fiscal hacia otros países y el 57% más consultas entre comunidades de régimen común --aunque hace dos años este porcentaje alcanzaba el 70%--.

En cambio, la percepción de que los cambios sean mayoritariamente ficticios es menos intensa, aunque no despreciable: el 37,5% lo cree para cambios hacia otros países y el 44,5% para cambios entre comunidades.

La encuesta también pone de relieve que más de la mitad de profesionales en fiscalidad considera que la configuración actual del sistema fiscal es peor (56,4%) que hace cinco años, mientras solo el 4,3% cree que es mejor.

Del informe se desprende que los profesionales en fiscalidad son muy críticos con el sistema fiscal y piensan que empeora con el tiempo. Esta percepción negativa se mantiene ininterrumpidamente desde 2021.

Los técnicos del IEB resaltaron que "en relación con el actual sistema tributario la gran mayoría de los encuestados consideran que la normativa de los impuestos se ha complicado y el papel de la Administración tributaria se ha endurecido".

Así, la complejidad es el principal motivo de queja de los economistas asesores fiscales y esto viene dado, especialmente, por el comportamiento del sector público, tanto al legislar como al aplicar los tributos.

EL 85% PREVÉ QUE VERIFACTU SUBIRÁ COSTES INDIRECTOS DE CUMPLIMIENTO

En relación con Verifactu, los expertos señalan que "se concibe simultáneamente como un instrumento potencialmente eficaz contra el fraude y como una fuente adicional de carga administrativa".

En cuanto a su aplazamiento, una mayoría se ha mostrado de acuerdo (59,5%), aunque con una división apreciable. Sin embargo, existe un consenso mucho más claro en dos dimensiones: el 66,2% espera que reduzca el fraude fiscal cuando se aplique, y el 84,8% considera que aumentarán los costes indirectos de cumplimiento para las empresas.

Respecto a la futura implantación del régimen de franquicia en el IVA "se percibe mayoritariamente como una vía de simplificación". Aun así, la mitad de los encuestados considera que el sistema de módulos ya facilita de manera sencilla el cumplimiento, por lo que existe cierta división en torno al punto de partida.

NOVEDADES O CUESTIONES FISCALES RECIENTES

La percepción de los asesores es desigual según el incentivo o medida analizada. El 40,2% cree que los propietarios están teniendo en cuenta las nuevas reducciones en alquiler de vivienda, y el 52,7% percibe efectos positivos de la reserva de capitalización sobre los fondos propios.

El acuerdo es mucho más elevado respecto a las rebajas de tipos en sociedades para micropymes y entidades de reducida dimensión, que el 78% considera una mejora de competitividad. En cambio, la libertad de amortización de vehículos eléctricos apenas se percibe como un factor claro de impulso a la adquisición empresarial de estos vehículos (27,1%).

CRECE LA RECAUDACIÓN EN SOCIEDADES UN 60% EN CINCO AÑOS

El Consejo General de Economistas de España (CGE), a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), también ha presentado hoy el documento sobre la Declaración de Sociedades 2025 y, además han dado 25 recomendaciones para afrontar esta campaña que comenzará el próximo 1 de julio.

La recaudación del Impuesto sobre Sociedades en los últimos cinco años ha aumentado un 60%, situándose en el 2025 en torno a los 42.000 millones de euros. "El Impuesto sobre Sociedades es el tercer impuesto en recaudación en nuestro sistema tributario", han explicado los economistas.

Los expertos economistas han analizado las principales cifras del impuesto y las novedades aplicables en esta campaña y en la próxima. En cuanto a esta campaña, han repasado las novedades como es el aumento del porcentaje de la reducción de la reserva de capitalización del 15% al 20%, llegando hasta el 30% si se incrementa de un año a otro el empleo, a condición de que se mantenga el incremento durante 3 años.

En un contexto de bajada de tipos de gravamen para las pymes, han destacado "la oportunidad de planificar operaciones para rebajar la factura fiscal, como adelantar inversiones o gastos en 2026 o diferir ingresos a periodos impositivos posteriores". Y han concluido señalando que, "otro año más, los grupos que consolidan solo podrán compensar las bases imponibles negativas de las entidades del grupo en un 50%". No obstante, celebran que "para 2026 no se haya prorrogado esta limitación aún".

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha valorado "muy positivamente, que se prorrogue un año más la libertad de amortización para las inversiones en vehículos eléctricos, en instalaciones de recarga o por inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables".

No obstante, ha advertido de "la inseguridad que genera que estas prórrogas se articulen mediante reales decretos-leyes, ya que algunos de ellos no llegan a convalidarse, lo que genera dudas y confusión, hasta que los beneficios fiscales son finalmente aprobados por el Parlamento".

En esta misma línea, el presidente del REAF, Agustín Fernández, ha alertado, una vez más, de que "los recientes criterios administrativos sobre el régimen FEAC (Régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social) pueden generar inseguridad jurídica, dificultar las reorganizaciones empresariales aun cuando tengan motivos económicos válidos y aumentar la litigiosidad".

Asimismo, ha recordado que, "al presentar el Impuesto sobre Sociedades, resulta esencial aplicar correctamente los beneficios fiscales y ajustes oportunos como la libertad de amortización o las operaciones a plazo, ya que, si no se ejercitan al presentar la declaración, pueden perderse", y es que, se interpreta por los tribunales que son opciones que solo pueden ejercerse en ese momento.