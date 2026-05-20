Fedea calcula que el fraude en el IVA de los hogares españoles alcanza los 9.428 millones de euros

Archivo - Mujeres en un supermercado haciendo la compra - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El fraude fiscal en el pago del IVA de los hogares residentes en España se sitúa en 9.428 millones de euros, importe "sensiblemente superior" al estimado por la Comisión Europea para el conjunto de este impuesto, según cálculos de Fedea publicados este miércoles y referidos al año 2022.

La brecha fiscal, que es el término que utiliza Fedea, se mide como la diferencia entre los ingresos agregados del IVA que se obtendrían en ausencia de fraude (recaudación teórica) y los ingresos agregados devengados efectivamente por ese impuesto (recaudación real) y constituye una aproximación al fraude existente en el impuesto.

Fedea ha dejado fuera de esta investigación la estimación de lo que denomina brecha fiscal de política, que cuantifica el coste en términos de recaudación de la existencia de tipos reducidos, exenciones y otros beneficios fiscales.

La información necesaria para la estimación de la brecha fiscal en el IVA de los hogares residentes en España procede, fundamentalmente, de las bases de datos construidas en Fedea para elaborar el 'Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles' y las 'Cuentas Etarias de los Miembros de los Hogares'.

Asumiendo la inexistencia de fraude en los Impuestos Especiales -que forman parte de la base imponible del IVA en aquellos consumos sujetos simultáneamente a ambos tributos-, Fedea estima que la brecha fiscal de cumplimiento se situó en 2022 en 9.428 millones de euros, que representan un 13,3% de los ingresos teóricos del IVA y un 0,69% del PIB de ese año.

En caso de que los ingresos teóricos del IVA se calcularan con los ingresos reales de los Impuestos Especiales, la brecha fiscal se reduciría hasta los 8.403 millones de euros. En ambos escenarios, se estima la brecha fiscal de cumplimiento en el IVA neto de las liquidaciones practicadas por la administración tributaria en el ejercicio de los procedimientos de control del cumplimiento tributario.

"Los resultados obtenidos apuntan a una brecha fiscal significativa, tanto en términos absolutos como relativos, que se sitúa en torno al 13% de los ingresos teóricos del impuesto y cerca del 0,7% del PIB. Esta magnitud es sensiblemente superior a la estimada en los ejercicios comparativos de la Comisión Europea para el conjunto del IVA, lo que puede ser debido, en parte, a las diferencias metodológicas existentes entre ambos enfoques", explica Fedea.

En concreto, para 2022, la Comisión estima que la recaudación teórica en el IVA correspondiente al consumo final de los hogares en España asciende a 64.405 millones de euros, cantidad inferior a los 70.717 millones calculados por Fedea. Este informe de la Unión Europea obtiene una brecha fiscal de cumplimiento en el IVA para España de 3.986 millones de euros, inferior a los aproximadamente 9.400 millones obtenida por Fedea sólo para los hogares residentes.

VE UN GRAN MARGEN DE MEJORA EN LA EFICIENCIA RECAUDATORIA DEL IVA

En todo caso, el organismo señala que su estimación está condicionada por supuestos relevantes, en particular, la ausencia de fraude en los Impuestos Especiales, que forman parte de la base imponible del IVA. La relajación de este supuesto, subraya Fedea, tiene un impacto "no despreciable" sobre la cuantía estimada de la brecha fiscal, unos 1.000 millones de euros.

Para Fedea, los resultados obtenidos en este trabajo tienen implicaciones relevantes desde el punto de vista de la política tributaria.

En su opinión, la magnitud de la brecha estimada apunta a la existencia de "un margen potencial significativo de mejora" en la eficiencia recaudatoria del IVA, si bien, matiza que cualquier interpretación en términos de política debe realizarse con cautela por las limitaciones de los datos empleados y la heterogeneidad de los mecanismos de incumplimiento.