Trump quiere detener el impuesto a las segundas residencias en Nueva York

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani - CASA BLANCA - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que está estudiando si el Gobierno federal dispone de algún instrumento legal para detener el impuesto a las segundas residencias de lujo en Nueva York, que fue introducido por el alcalde, Zohran Mamdani, aunque ha sido bloqueado temporalmente por un tribunal estatal.

"Estoy investigando si el Gobierno federal tiene algún derecho legal para evitar este desastre, antes de que sea demasiado tarde, para los millones de personas que aprecian Nueva York y desean verla prosperar, en lugar de convertirse en un lugar sucio, plagado de delincuencia y decadente, objeto de burla y desprecio", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca a través de su red social.

En una publicación en Truth Social, Trump ha asegurado que el impuesto neoyorquino a las segundas residencias "le está costando una fortuna a la ciudad y al Estado", ya que el dinero que se recaude a través del gravamen es insignificante comparado con los impuestos que pagan las decenas de miles de personas "que huyen de la ciudad para no volver jamás".

"¡Florida, Texas y muchos otros estados están ganando una fortuna!" ha comentado, añadiendo que este "peligroso 'experimento' político" en Nueva York destruirá lo que alguna vez fue una gran ciudad y un gran estado.

"Es un auténtico despropósito, y es difícil, como presidente de los Estados Unidos de América, quedarse de brazos cruzados y ver cómo sucede, especialmente en un lugar que una vez amé", ha comentado Trump, para quien la ruina financiera y luego social es una certeza absoluta.

"Y encima, los yihadistas de la izquierda radical imponen peajes por congestión. Esto no funciona en Estados Unidos y debe detenerse ¡YA!", ha apostillado.

El mensaje del presidente de EEUU llega después de que este lunes Wayne Ozzi, juez estatal de Staten Island, emitiese una orden de restricción temporal que obliga al Departamento de Finanzas a eliminar el registro fiscal de 960.000 propiedades publicado el mes pasado como parte de la implementación del impuesto a las segundas residencias, además de prohibir a la ciudad tomar medidas adicionales de cumplimiento con respecto de las notificaciones fiscales que ya se han enviado a 17.000 propietarios.

La orden del juez Ozzi permanecerá vigente al menos hasta el 31 de agosto, fecha en la que se espera que las partes comparezcan nuevamente ante el tribunal.

El impuesto a las segundas residencias en Nueva York, que había entrado en vigor el pasado 1 de julio, se aplica a viviendas con un valor de al menos 5 millones de dólares (4,3 millones de euros), así como a cooperativas y condominios con un valor de al menos 1 millón de dólares (865.000 euros), en los que el propietario no sea el residente principal.

La ley estatal exige que el Departamento de Finanzas determine inicialmente quién está sujeto al impuesto a las segundas residencias con base en la información disponible, como declaraciones de impuestos, tasaciones de propiedades y otros registros oficiales, aunque los demandantes alegaron que se impuso ilegalmente a los propietarios la carga de probar su residencia.

La Alcaldía de Nueva York defendió que este impuesto estatal sobre segundas residencias está dirigida a los ultrarricos de fuera de la ciudad y a las élites globales que utilizan los bienes raíces de la ciudad de Nueva York como un vehículo para acumular riqueza, en lugar de como vivienda y preveía recaudar 500 millones de dólares (433 millones de euros) en ingresos anuales.