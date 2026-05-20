Las actas de la Fed plantean una subida de los tipos si la inflación continúa por encima del 2%

Archivo - Edificio de la Reserva Federal (Fed). - Valerie Plesch/dpa - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) indicó en su última reunión que un endurecimiento de la política monetaria estadounidense será necesaria en caso de que la inflación continúe al alza y por encima del 2%, en línea con mantener el mandato dual del banco central --máximo empleo y estabilidad de precios--.

A pesar de esta afirmación, los miembros del Comité trasladaron que la persistencia de altos niveles de inflación, junto con la incertidumbre sobre la duración y las implicaciones económicas del conflicto en Oriente Próximo, podría requerir el mantenimiento de la postura actual durante más tiempo del previsto.

En este sentido, el FOMC optó por mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75% en vista a los inciertos efectos de la guerra, una incertidumbre que casi un mes después de la última reunión todavía permanece.

Sin embargo, aunque casi todos los miembros se mostraron a favor de la decisión, los gobernadores Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan prefirieron no suscribir las palabras del FOMC que apuntaban a una posible reducción de los tipos en futuras decisiones de política monetaria.

Y por ello, las actas señalan que "muchos participantes indicaron que habrían preferido eliminar del comunicado posterior a la reunión el texto que sugería una tendencia expansiva respecto a la probable dirección de las futuras decisiones del Comité sobre las tasas de interés".

El conflicto de Oriente Próximo estuvo en el centro del debate de la reunión de la Fed y los miembros del FOMC destacaron que tendrá "implicaciones significativas" para una trayectoria adecuada de los tipos de interés.

Aún así, algunos de los participantes afirmaron que una resolución temprana del conflicto permitiría una rebaja de los tipos para finales de año, aunque otros gobernadores expresaron su preocupación por un escenario en el que unos precios elevados y sostenidos de la energía, junto con los efectos de los aranceles, pudieran generar presiones inflacionarias más generalizadas.

La reunión del instituto emisor fue la última con Jerome Powell en el cargo de presidente y la próxima cita de la Fed contará con Kevin Warsh al frente, quién deberá enfrentarse al reto de controlar la inflación.