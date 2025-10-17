La facturación de la industria baja un 2,6% en agosto tras dos meses de incrementos

Archivo - Un operario trabajando en una fábrica de automóviles - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria bajó un 1,6% en agosto en relación al mismo mes de 2024, frente al incremento del 2,4% que había experimentado el mes anterior, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este retroceso, las ventas de la industria retoman la senda negativa después de haber encadenado, en junio y julio, incrementos interanuales.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 0,8% interanual en agosto, nueve décimas menos en julio. Con este descenso, se pone fin a una racha de tres meses de aumentos interanuales consecutivos en la serie corregida.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria cayó un 0,8%, encadenando dos meses consecutivos de descensos.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))