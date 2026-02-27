Montero se abre a trocear el decreto del escudo social y mantiene su compromiso de presentar los PGE

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado este viernes su disposición a trocear el Real Decreto-ley del escudo social tras ser tumbada ayer su convalidación en el Congreso con los votos de PP, Junts y Vox.

"Meditaremos en el interior del Gobierno a ver cómo se componen esas aritméticas parlamentarias para impulsar como siempre la mayor parte de las medidas que ahí se contemplaban que todas, absolutamente todas, eran y son necesarias", ha subrayado la vicepresidenta en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

Montero ha recordado que el decreto que tumbó ayer la Cámara Baja no sólo contenía la moratoria antidesahucios o evitar cortes de suministro de energía y agua a las familias vulnerables, también recogía 25.000 millones de euros de entregas a cuenta para comunidades autónomas y ayuntamientos, así como deducciones para la rehabilitación de las viviendas.

"Es decir, era un decreto social que contempla muchas medidas que ya el Partido Popular el año anterior había votado a favor y que su cambio de voto se explica por la competencia que tiene con Vox en relación con la política de inmigración, la política antidesahucios y las políticas feministas", ha denunciado.

"Es el momento para la reflexión para los partidos que deciden votar que no para dar mayores recursos para las comunidades autónomas y para las familias vulnerables", ha añadido.

La vicepresidenta primera ha insistido en que lo ocurrido ayer con el decreto del escudo social no es solamente responsabilidad de Junts, también del PP, "que gobierna en gran parte en las comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos, y que decide que no haya 25.000 millones para los servicios públicos en este país".

"Esto me parece extraordinariamente grave, pero insisto, hay que pulsar y pulsar el sentir de los grupos, y veremos, en función de esa cuestión, cuáles son las posibilidades que tenemos. Este es un Gobierno inasequible al desaliento, y siempre el diálogo es la mayor ventaja que tenemos a la hora de poder concitar esa capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos", ha asegurado.

Montero ha afirmado que "uno no puede votar en contra de todas estas medidas y volver otra vez la pelota al Gobierno". "El Partido Popular tendrá que explicar por qué dice que no a todo esto que es bueno para la gente y por qué piensa que intentar producir una derrota parlamentaria tiene mayor beneficio político que sacar adelante unas medidas que claramente son beneficiosas", ha apuntado.

La ministra ha incidido en que la legislatura es viable, pese a sus derrotas parlamentarias, y cree posible el diálogo con Junts aunque considera que en este momento un encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, no facilitaría la relación con su partido.

En este contexto, ha pedido a los grupos políticos que antepongan las reformas del Gobierno a las "siglas" de los partidos y a Junts, que impere el "sentido común".

En todo caso, Montero ha defendido que el Gobierno tiene la capacidad de llegar a acuerdos, "pero no a cualquier precio".

PGE, TODAVÍA SIN APOYOS

La vicepresidenta primera ha asegurado que mantiene el compromiso de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el primer trimestre del año, aunque reconoce que sigue sin apoyos suficientes.

"Tanto Junts como ERC no dan su apoyo por cuestiones que nada tienen que ver con las cuentas públicas. Tengo que expresar mi protesta, porque parece que es en la Ley de Presupuestos donde todo el mundo concentra peticiones que nada tienen que ver con la prioridad de la educación, de la sanidad, de la política de dependencia, sino que tienen que ver más con conceptos políticos complejos, que son difíciles de ir transitando", ha lamentado.

En todo caso, Montero confía en que en el mes que queda por delante para finalizar el primer trimestre pueda reunir "algún apoyo más" a las cuentas públicas de 2026 y "encontrar la fórmula para incorporarlo".