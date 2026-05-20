Indra y Cohere cierran un acuerdo para impulsar la inteligencia artificial soberana entre España y Canadá

El director ejecutivo de Indra en Norteamérica, Jacinto Monge, y el cofundador y consejero delegado de Cohere, Aidan Gomez. - INDRA GROUP

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Indra y la compañía canadiense Cohere han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con el objetivo de colaborar en el desarrollo de soluciones conjuntas de IA soberana en España, Canadá y Europa, una colaboración que se materializará a través de IndraMind, la iniciativa tecnológica del grupo orientada a desplegar inteligencia soberana para la protección de activos críticos.

IndraMind aportará la capacidad soberana de computación y de gestión de datos, mientras que Cohere proveerá los modelos soberanos de lenguaje . Asimismo, se prevé el desarrollo de capacidades adicionales adaptadas a las lenguas oficiales de España --castellano, catalán, valenciano, euskera y gallego-- y su integración en el ecosistema de IndraMind.

Dentro de los proyectos que contempla el acuerdo figura el desarrollo de una plataforma de IA dirigida a pequeñas y medianas empresas para facilitar su acceso a tecnología avanzada y abrir nuevas oportunidades comerciales, una herramienta que incorporará IA agéntica mediante "asistentes digitales" que actuarán en nombre de cada empresa para buscar oportunidades, filtrar socios potenciales y preparar planes de actuación.

La alianza también incorpora una línea de colaboración en el ámbito de la defensa para desarrollar soluciones que mejoren el análisis, la planificación de misiones y la interoperabilidad en la conducción de ejercicios y operaciones multinacionales. En concreto, se contempla la evolución de capacidades de mando y control asistidas por IA para integrar información de múltiples fuentes y apoyar a los equipos en la ejecución de escenarios.

El director ejecutivo de Indra en Norteamérica, Jacinto Monge, ha asegurado que este acuerdo refuerza la convicción de que para construir capacidades soberanas y competitivas es necesario "conectar ecosistemas entre regiones aliadas".

"Nuestra alianza con Indra Group está diseñada para ofrecer una auténtica soberanía digital, dando a las organizaciones pleno control sobre el rendimiento, el acceso a los datos y el despliegue", ha indicado el cofundador y consejero delegado de Cohere, Aidan Gomez.

La firma de este acuerdo se ha producido en Canadá, en el marco de una visita institucional encabezada por el Rey Felipe VI y el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a una delegación de empresas estratégicas.

En este mismo acto, los gobiernos de España y Canadá han suscrito otro Memorando de Entendimiento para estrechar la cooperación en inteligencia artificial, impulsando la inversión, el acceso a infraestructuras, la formación de talento y la colaboración entre gobiernos y empresas, con especial atención a las pymes.