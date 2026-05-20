IAG lanza la emisión de dos bonos por un importe total 1.000 millones con vencimiento en 2031 y 2034

Archivo - Aerolíneas del grupo IAG. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

IAG ha anunciado la emisión de dos series distintas de bonos sénior no garantizados por un importe nominal inicial estimado de aproximadamente 500 millones de euros cada una, destinados a fines corporativos del grupo de aerolíneas.

En concreto, la primera serie cuenta con un vencimiento del 28 de enero de 2031, mientras que la segunda será el 28 de mayo de 2034, según una notificación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La matriz de Iberia, Vueling y Level estima que los términos finales se fijen próximamente y que la liquidación de la operación tenga lugar en torno al próximo 28 de mayo.

El mercado objetivo de esta emisión se limita a contrapartes elegibles y clientes profesionales, por lo que no está destinada a inversores minoristas del Espacio Económico Europeo (EEE) ni de Reino Unido.

Tal y como explica la compañía, los bonos devengarán un tipo de interés fijo que se definirá en el proceso de prospección de la demanda, con la intención de emitirse en torno al 100% de su importe nominal y amortizarse al vencimiento por el total de dicho valor nominal. El precio definitivo de emisión se fijará durante el proceso de 'bookbuilding'.

La operación está coordinada por J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe SE, MUFG Securities (Europe) y SMBC Bank EU como coordinadores globales y colocadores principales conjuntos. Por su parte, Barclays Bank Ireland y Standard Chartered Bank participan como 'passive bookrunners', entre otros.