Cientos de personas salen a las calles de Palma en la manifestación de la Coordinadora Transfeminista por el 25N- EUROPA PRESS

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Las manifestaciones del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, han vuelto a recorrer este miércoles las calles de distintas ciudades españolas a cuatro días de las elecciones generales del 29 de noviembre, marcadas de nuevo por la división, como en Madrid, pero unidas para alertar contra un posible retroceso en derechos y pedir que la lucha contra esta lacra sea prioritaria para todas las formaciones.

En Madrid, el feminismo ha vuelto a acudir a esta cita dividido en dos marchas: la del Foro de Madrid y el Movimiento Feminista con el lema 'Paremos la barbarie', y la convocada por la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid con la pancarta 'Contra las violencias machistas: derechos y feminismo antifascista'.

En concreto, Foro de Madrid y el Movimiento Feminista han recorrido la Gran Vía madrileña para clamar contra "la barbarie" de la violencia machista con la asistencia de entre 1.500 y 2.000 personas, según fuentes policiales consultadas por Europa Press, una cifra que las organizadoras elevan a 10.000.

Respecto a la manifestación convocada por la Comisión 8M --con 10.000 según convocantes y 3.000 según Delegación del Gobierno-- ha estado protagonizada por los cánticos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que han calificado de "una perla" al ritmo de la canción de Rosalía, criticando su gestión de la lucha contra la violencia machista, y han reivindicado la vivienda digna al ritmo de Aitana.

En cualquier caso, mujeres de distintas edades asistentes a ambas manifestaciones han coincido en lamentar, en declaraciones a Europa Press, que la violencia de género no es prioridad para los partidos políticos, a cuatro días de las elecciones generales. Así se ha expresado Valeria, de 20 años, que cree que no lo es para ningún partido --"absolutamente ninguno"--, o Marga, de 71 años, que ha opinado que "no lo está siendo lo que debería ser".

En Barcelona, cerca de 1.800 personas según la Guàrdia Urbana de Barcelona y 20.000 según la organización, se han manifestado contra el "sistema estructural" que sostiene la violencia machista. Al respecto, la portavoz de la organización impulsora Novembre Feminista, Dolo Pulido, ha lamentado a Europa Press que en la campaña electoral no se está hablando de derechos de las mujeres ni de la violencia contra ellas cuando "hay partidos de extrema derecha que están cuestionando lo que son las violencias machistas".

Las manifestantes han exhibido carteles como 'Ley de extranjería, violencia machista', 'Y la culpa no era mía, ni de dónde estaba, ni de cómo vestía', '¡Por las que no están, basta ya!' y 'Patriarcado y capital, alianza criminal', acompañadas de grupos de percusión durante todo el recorrido.

En Palma, por cuarto año consecutivo, el feminismo también ha vuelto a dividirse este 25N en dos manifestaciones: una bajo el lema 'Ante el patriarcado y la extrema derecha, más feminismo' y otra convocada con el lema 'Pan, techo y tiempo para todas', donde los manifestantes portaban pancartas con mensajes como 'Juntas contra el odio' o 'Cambiar el sistema no significa compensarlo'.

Acompasados por una batucada, entre los manifestantes predominaba el color morado, además de mostrar una cadena de carteles con los nombres de mujeres que han sido víctimas de la violencia machista. En la otra marcha, se ha puesto el acento en una violencia machista que "continúa atravesando la vida de las mujeres" y que se ha convertido en una violencia "estructural y sistémica".

Cerca de 9.000 personas han salido a las calles de las capitales de Castilla y León según las cifras facilitadas en las distintas movilizaciones. Así, cerca de 3.000 personas han participado en Valladolid, 2.000 en León, alrededor de 600 en Burgos, unas 700 en Palencia, 350 en Segovia, más de 300 en Zamora, cerca de medio millar en Soria y cerca de un millar en Salamanca.

En Castilla-La Mancha, instituciones y sindicatos han destacado la importancia de mantener una posición de unidad frente a la violencia contra las mujeres, mientras que las calles de las principales ciudades de Extremadura también han vivido una tarde de concentraciones convocadas por diferentes colectivos feministas.

Además, a la marcha de Cáceres ha asistido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, mientras que en Mérida han estado líderes regionales del PSOE y Unidas por Extremadura. En Badajoz, cientos de personas han salido a las calles contra las teorías negacionistas y por cada una de las víctimas se ha mostrado un pañuelo con el mensaje: 'X Ellas, X Todas, Rompamos el Silencio'.

En Andalucía, un total de 20.530 personas han participado en las movilizaciones, según la estimación de la Policía Nacional facilitada por la Delegación del Gobierno. Granada ha registrado la mayor asistencia, con 9.000 participantes, seguida de Sevilla, con 4.300, en una jornada de marchas, concentraciones y homenajes a las víctimas. El balance cifra la participación en 2.200 personas en Málaga, 2.000 en Córdoba, 1.330 en Cádiz, 1.000 en Almería y 700 en Huelva. En Jaén, la Delegación del Gobierno recoge la celebración de actos simbólicos.

En Galicia, miles de personas han expresado su repulsa ante la violencia de género y para exigir a las instituciones medidas, compromisos y políticas que avancen en la igualdad y en la lucha contra esta lacra, bajo la premisa de no dar 'Ni un paso atrás'. En esta ocasión, las protestas han sido mayoritariamente unitarias. La más multitudinaria ha sido la de A Coruña, donde unas 2.500 personas, según fuentes municipales, han salido a la calle en un ambiente festivo

También en Santiago más de un millar de personas han salido a la calle en una manifestación unitaria con consignas como 'No es un caso aislado, es el patriarcado' o 'Fuera fascismo de nuestras vidas' mientras que en Vigo, en torno a un millar de personas se han sumado a las dos marchas.

MARCHAS BAJO LA LLUVIA

Miles de mujeres también se han manifestado en Bilbao, bajo una incesante lluvia, tras una pancarta con el lema 'No nacimos para retroceder. Frente al facismo, feminismo'. Las participantes han coreado lemas en favor de la lucha feminista, contra el fascismo y el colonialismo. En esta ciudad han coincidido otras dos convocatorias. Otras marchas convocadas por movimientos feministas se han llevado a cabo en San Sebastián, Vitoria y decenas de localidades vascas.

La lluvia también ha marcado la marcha de Pamplona, donde cientos de personas se han sumado a la manifestación del movimiento feminista que ha partido tras una pancarta con el mensaje 'Frente al fascismo, feminismo'.

En Asturias, la marcha de Gijón se ha celebrado bajo un lema principal: '¡Justicia! ¡Ni un feminicidio más!', por lo que han insistido con sus mensajes en que la justicia no puede mirar hacia otro lado y han cargado contra todas las violencias machistas, además de "la impunidad que las sostiene".

En Santander, la Comisión 8 de Marzo y el Colectivo Feminista Percumozas han desconvocado, debido al mal tiempo, la manifestación que estaba prevista esta tarde para reclamar, ante las elecciones del 29 de noviembre, un Gobierno "que no dé un paso atrás" en los derechos de la mujer. No obstante, finalmente, la Plaza del Ayuntamiento ha acogido una concentración en la que se han coreado eslóganes como 'Nos queremos vivas'.

En Logroño, los asistentes han pedido acabar con la "lacra de la violencia contra la mujeres" tras la pancarta 'Contra la violencia, mujeres unidas. Contra el patriarcado, feminismo organizado'. "¡No queremos volver al pasado, ni siquiera envuelto en filtros de redes sociales! A lo que tienen miedo es a nuestro voto. ¡Mujeres, votemos!", han solicitado.