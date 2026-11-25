Manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Del "Feminismo no vota traidores" de las abolicionistas al "Nuestros derechos no son concesiones de ningún gobierno" de las "antifascistas" MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 8.000 personas, según datos de la delegación del Gobierno, y hasta 20.000, según las organizadoras, han marchado este miércoles 25 de noviembre en Madrid, Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres, y lo han vuelto a hacer divididas en dos manifestaciones claramente marcadas por la cercanía de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

En esta ocasión se han animado a salir a las calles de la capital unas 3.000 personas más que hace un año, si se tienen en cuenta los datos de la Delegación del Gobierno, y entre 5.000 y 8.000 más, si se atiende a las estimaciones de las organizadoras.

Concretamente, la marcha convocada por el Foro Feminista de Madrid y el Movimiento Feminista, ha congregado a unas 5.000 personas, según la Delegación del Gobierno de Madrid, una cifra que las organizadoras elevan a 10.000. En 2025, Delegación del Gobierno cifró esta asistencia en 2.000 personas, mientras que las organizadoras estimaron la asistencia en 5.000.

En el caso de la Comisión 8M, la Delegación del Gobierno ha cifrado la asistencia en 3.000, mientras que las organizadoras la han elevado a 10.000. Se trata de la misma cifra oficial que la registrada en 2025, mientras que las organizadoras la cifraron en entre 8.000 y 10.000.

Así, las feministas abolicionistas convocadas por el Foro de Madrid y el Movimiento Feministas han recorrido la Gran Vía madrileña para clamar contra "la barbarie" de la violencia machista y recordar que "Feminismo no vota traidores", según se ha podido leer en una de las pancartas.

"VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES"

La manifestación ha congregado a las feministas de base, consideradas 'históricas', en el centro de la capital y ha partido pasadas las 19:00 horas desde la confluencia de Alcalá con Gran Vía al grito de "Viva la lucha de las mujeres". Dos horas más tarde ha finalizado la marcha antes de llegar a la Plaza de España.

Las manifestantes han comenzado a marchar entre cánticos como "No es no, lo demás es violación"; "Abascal, vuelve a tu corral"; "Fuera el rosario de nuestros ovarios"; "Con ropa o sin ropa, yo decido quien me toca".

Además, han portado carteles en los que se podían leer mensajes feministas relacionados con las elecciones generales del 29 de noviembre: "Mi voto exige derogar la Ley Trans"; "Mi voto exige frenar la violencia sexual" o "No tenemos opción" con todos los candidatos a la presidencia tachados.

La 'Compaña Feminista', colectivo compuesto por mujeres ataviadas de túnicas y máscaras blancas, han participado en la marcha, en la que han portado carteles con el nombre y la edad de mujeres asesinadas por violencia machista.

POSIBLE ASESINATO MACHISTA ESTE MIÉRCOLES EN MURCIA

En declaraciones a medios antes de partir con la marcha, las portavoces de las organizaciones se han mostrado "consternadas y tristes" por un posible nuevo crimen machista, esta vez en Murcia. De confirmarse, sería la asesinada numero 48 este año.

En concreto, las convocantes denuncian que los asesinatos de las víctimas de violencia machista "se conviertan en una noticia rutinaria mientras la indignación dura apenas unas horas". En total, en lo que va de año el Ministerio de Igualdad ha registrado 47 crímenes machistas y 1.388 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Por su parte, las feministas "antifascistas y antirracistas" convocadas por la Comisión 8M han abucheado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a su paso por el Ayuntamiento de Madrid y han cantado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que es "una perla" al ritmo de Rosalía criticando su gestión de la lucha contra las violencias machistas, al tiempo que han reivindicado la vivienda digna al ritmo de Aitana que, según han asegurado, "si pudiera, estaría en esta manifestación".

"VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN"

Las manifestantes han exigido "verdad, justicia y reparación" frente al avance del "odio, el autoritarismo y el fascismo", asegurando que les "da igual" quién gobierne tras las elecciones del 29 de noviembre porque cada vez serán "más" y porque sus derechos no son concesión de ningún ejecutivo.

Además de las convocantes, en la pancarta de cabecera han participado representantes de otros movimientos sociales como las docentes en huelga, el Sindicato de Inquilinas, trabajadoras de la Red de Atención a la Violencia de Género y los Espacios de Igualdad.

Con esta decisión, querían destacar la unidad de los movimientos sociales y subrayar que "derechos como la vivienda digna y la educación pública son condiciones fundamentales para garantizar una vida sin violencias".

Con proclamas de resistencia y un marcado carácter inclusivo, las asistentes han reivindicado un feminismo interseccional que defienda los derechos de todas las mujeres, incluidas las personas trans, al tiempo que han hecho un llamamiento a romper estigmas y educar a las nuevas generaciones frente a la violencia estructural del patriarcado.

"Hoy con las elecciones a la vuelta de la esquina, les gritamos que cada vez seremos más las mujeres y disidencias que exijamos verdad, justicia y reparación, aquí está la resistencia antifascista. Frente al odio, al autoritarismo y al avance del fascismo, amigas, feminismo. Nuestros derechos no son concesiones de ningún gobierno, nos da igual quién venga, estaremos siempre", han subrayado en el marco de la lectura del manifiesto en la Puerta del Sol.