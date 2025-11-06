Acnur España pide no criminalizar a menores migrantes que huyen de la guerra y reclama "responsabilidad y empatía"

Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el Muelle de la Restinga, El Hierro, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha pedido este jueves no criminalizar a menores migrantes que huyen de la guerra y ha reclamado "responsabilidad y empatía".

En concreto, solicita evitar "términos que estigmaticen o criminalicen a los menores que huyen de la guerra, la violencia o la persecución y contribuir a una narrativa basada en la dignidad, la humanidad y los derechos de la infancia".

"Proteger a los niños y niñas refugiados no solo es una obligación internacional, sino también una responsabilidad compartida y una inversión en el futuro de nuestras sociedades. Actuar con responsabilidad y empatía hoy es sembrar un futuro más justo, inclusivo y solidario para todos", asegura en un comunicado.

En este sentido, Acnur estima que, desde agosto de 2023, alrededor de 1.500 niños que han llegado a Canarias han solicitado asilo en España. La mayoría, indica que cerca del 70%, son de nacionalidad maliense, seguidos de menores procedentes de otros países de África Occidental. Del total, un 9% son niñas y un 22% tienen menos de 16 años.

Asimismo, explica que entre los menores que llegan a las costas españolas se encuentran niñas que huyen de "graves vulneraciones de derechos humanos motivadas por razones de género, como el matrimonio forzoso o la mutilación genital femenina".

Mientras, apunta que otros menores han sufrido "distintos tipos de violencia sin haber podido acceder a mecanismos efectivos de protección en sus países de origen". También añade que se han identificado casos de menores con orientación o identidad sexual "diversa" que enfrentan "discriminación, normas sociales restrictivas y la falta de protección legal", situaciones que, para la agencia, "pueden tener consecuencias profundas e irreversibles para su desarrollo físico, emocional y psicológico".

En esta misma línea, Acnur advierte de que los menores que llegan solos a España se enfrentan a "numerosos riesgos", entre ellos la trata de personas para la explotación sexual o laboral, y otras formas de "abuso y violencia". "Muchos de los niños y niñas que llegan solos a España han dejado atrás hogares marcados por la guerra, la violencia o la persecución. Nuestra prioridad es garantizar que reciban la protección, acompañamiento y acceso a derechos que no pudieron encontrar en sus países de origen", afirma la representante de Acnur en España, Grainne O'Hara.

Entre los menores no acompañados que llegaron a España los últimos años, un número significativo procede de países del Sahel central, como Malí, donde la violencia, los conflictos, la inestabilidad y el impacto de crisis climáticas han provocado desplazamientos de más de cuatro millones de personas. "Esta región registra un deterioro grave de la seguridad, marcado por ataques de grupos armados, desplazamientos internos, y la huida de personas refugiadas a los países vecinos, lo que ha llevado a cada vez más niños y niñas a emprender rutas peligrosas en busca de seguridad en Europa", recuerda Acnur.

IDENTIFICACIÓN DE MENORES

Entre las acciones que está realizando la agencia para apoyar a las autoridades españolas se incluyen la formación de profesionales y el uso de herramientas que refuerzan la identificación de niños en necesidad de protección internacional y de sus necesidades específicas.

También contribuye a fortalecer la coordinación entre las distintas administraciones responsables de la protección de estos niños, "en un contexto de contingencia migratoria que requiere respuestas conjuntas y eficaces".

En colaboración con Save the Children, Acnur ha impulsado la herramienta ETNNA (Evaluación de Necesidades de Niños y Niñas Acogidos), que permite identificar tempranamente necesidades de protección, salud, educación y acompañamiento psicosocial.

En Canarias, la Agencia trabaja junto a las autoridades y responsables de los centros donde se encuentran los menores para garantizar un contacto directo con ellos, conocer su situación individual, identificar necesidades específicas y contribuir a la determinación del interés superior de cada niño. Además, les proporciona información y orientación sobre el sistema de asilo y sus derechos en España.

Igualmente, a través de su socio Accem, Acnur proporciona apoyo con intérpretes en diversas lenguas africanas para garantizar que los niños puedan comunicarse en su idioma materno, algo que tilda de "esencial tanto para comprender plenamente sus necesidades como para asegurar una adecuada participación durante el procedimiento de asilo".

Finalmente, destaca que, hasta la fecha, las autoridades españolas han concedido protección en el 65% de los aproximadamente 700 casos ya resueltos. En el caso de las niñas, este porcentaje se eleva al 80%, debido a las formas específicas de persecución que enfrentan por razón de género.