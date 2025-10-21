El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes en el Senado que todas las expulsiones de inmigrantes se realizan conforme a la ley y ha acusado a Vox de propagar "bulos" y de tener "la voluntad de criminalizar a un colectivo". Mientras, los de Santiago Abascal han denunciado la "inacción" del Ejecutivo en política migratoria y han reclamado repatriaciones "inmediatas".

"Cualquier procedimiento de expulsión está regido en todo momento por el estricto cumplimiento de la legalidad. Por tanto, se siguen todos los procedimientos en vigor. Se cumplen todos los requisitos para llevar a cabo una expulsión, con total eficacia, cuando procede por parte de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha asegurado el ministro.

Así lo ha puesto de manifiesto Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta a la pregunta del senador de Vox Ángel Peyalo Gordillo, que ha pedido conocer "por qué no se están ejecutando las órdenes de expulsión de inmigrantes".

Igualmente, el ministro ha explicado que el número de expulsiones depende de "múltiples condicionantes" que son "ajenos a la voluntad de cualquier Gobierno", como la existencia de pasaporte o documento de viaje del migrante, la resolución firme de solicitudes de protección internacional o la negativa de algunos países de origen a aceptar repatriaciones.

"Esa es la respuesta seria que debe dar un Gobierno", ha indicado Marlaska, antes de destacar que España es el país de la Unión Europea que más expulsiones materializa.

En su réplica, Marlaska ha afirmado que "Vox se califica a sí mismo" con su discurso y ha calificado de "xenófobo y racista" el planteamiento de la formación.

El titular de Interior también ha defendido que el Gobierno aplica "políticas serias" en materia migratoria, centradas en combatir la migración irregular y favorecer la legal, segura y ordenada, y ha asegurado que la llegada de inmigrantes irregulares se ha reducido un 40% este año.

Además, ha destacado la cooperación con países de origen y tránsito, como Mauritania y Argelia, con los que España ha reactivado acuerdos para facilitar los retornos cuando proceda. "Así se trabaja, con tranquilidad pero con seriedad, de tú a tú con los países de origen y tránsito y, en ese sentido, procediendo a políticas humanitarias en todo caso", ha concluido.

VOX ACUSA AL GOBIERNO DE "INACCIÓN CULPABLE"

Por su parte, el senador de Vox ha acusado al ministro de mantener una "inacción culpable" que, según ha afirmado, "tiene consecuencias directas sobre la vida de la gente y sobre la convivencia en cientos de ciudades, no solo en materia de seguridad".

"El Gobierno de corrupción ni construye más viviendas, ni más hospitales, ni refuerza los servicios públicos, ni usted incrementa el número de policías en las calles. Y una parte muy importante de las ayudas sociales, señor ministro, se dedica a extranjeros, mientras muchos españoles siguen sin llegar a fin de mes", ha subrayado.

En esta línea, ha instado al Gobierno a "tomar medidas". Así, ha exigido al Ejecutivo "la repatriación inmediata de todos los inmigrantes que hayan entrado de forma ilegal", la deportación de quienes hayan cometido delitos o intenten "imponer su religión", e incluso la revocación de la nacionalidad española en casos de delitos graves o actitudes "incompatibles con la libertad".