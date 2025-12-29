Open Arms recoge años de rescates en el Mediterráneo en 'Una misión a contracorriente': "Este libro no debería existir"

La ONG Española Open Arms Publica El Libro 'Una Misión A Contracorriente' (Editorial Blume), Donde Recogen 10 Años De Rescates En El Mediterráneo Y Una Década De Compromiso Humanitario. - EDITORIAL BLUME

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONG española Open Arms ha publicado el libro 'Una misión a contracorriente' (Editorial Blume), donde recogen 10 años de rescates en el Mediterráneo y una década de compromiso humanitario.

"Este libro no debería existir. Las historias que recoge nunca deberían haber existido", comienza el libro, que llegará a las librerías a partir de este martes 30 de diciembre.

El volumen reúne el trabajo de más de 40 fotógrafos de reconocido prestigio internacional que han participado en las misiones de Open Arms en mar y en tierra, cuyas imágenes documentan una década de actividad humanitaria. A estas se suman los testimonios de periodistas, tripulación y voluntariado que han acompañado a la entidad a lo largo de estos diez años.

Desde su primera misión en 2015, Open Arms ha rescatado a miles de personas en el Mediterráneo y en el libro se narra esa evolución y plantea una reflexión sobre el relato dominante en torno a la migración y al salvamento marítimo.

Entre la épica y el señalamiento, el libro invita a ir "más allá de las etiquetas y a preguntarse quiénes son realmente los héroes y los villanos en el contexto migratorio actual", explica la organización.

HÉROES, VILLANOS Y FUERA DEL MAR

'Una misión a contracorriente' -cuyos beneficios por la venta irán destinados a operaciones humanitarias- está estructurado en tres partes -'Héroes', 'Villanos' y 'Fuera del mar'- y entrelaza imágenes, voces y análisis que recorren rescates, juicios, presión institucional, discursos de odio y compromiso humanitario, desde los inicios en Lesbos hasta el Mediterráneo central.

Algunas páginas del libro permanecen cerradas y necesitan ser abiertas por quien lo lee, algo quen Open Arms explica como un gesto que simboliza la voluntad de mirar, de acercarse a "una realidad que con demasiada frecuencia se prefiere ignorar".