El PP alerta de la "presión migratoria" que soporta Ceuta y Marlaska les acusa de alinearse con Vox para generar "miedo"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión plenaria en el Senado en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha avisado de que Ceuta es la ciudad española "que registra la mayor presión migratoria de toda España", mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado a los populares de alinearse con Vox al hablar de inmigración para generar "miedo".

"Están alineándose con Vox hablando de migración, generando miedo, incertidumbre, cuando no hay razones objetivos y ante cualquier circunstancia coyuntural se realizan generalizaciones", ha asegurado este martes Marlaska, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, al ser preguntado por la senadora popular Cristina Díaz Moreno sobre las medidas que ha tomado Interior en Ceuta ante el aumento de entradas irregulares de inmigrantes.

Según los últimos datos del Ministerio, en los primeros 45 días del año han entrado en Ceuta 926 inmigrantes de manera irregular, 825 inmigrantes más que en el mismo periodo de 2025 lo que supone un incremento del 602,2% en la entrada irregular de inmigrantes en esta ciudad autónoma.

No obstante, el responsable de Interior ha hecho referencia a la llegada irregular de migrantes en el conjunto de España, que "se ha reducido más de un 65%".

En cuanto a Ceuta, ha detallado que se ha incrementado un 14% el número de efectivos de Policía y Guardia Civil. "Tenemos 1.237 agentes al día de hoy, 150 más que los que había en junio de 2018", ha asegurado.

"Hemos invertido más de 35 millones de euros en el perímetro fronterizo de Ceuta. Mantenemos labores de cooperación y coordinación con los países de origen y tránsito. Ustedes, desde una situación coyuntural, por muchas circunstancias concretas, ya establecen generalidades, lo cual quiere generar, evidentemente, ganas de infundir miedo sin razón objetiva", ha criticado Marlaska.

El ministro ha defendido que la política migratoria "es una política de España" y ha pedido a la senadora del PP que "no hable de rutas más o menos peligrosas". "Son todas rutas peligrosas y por eso luchamos contra la migración irregular y estamos salvando vidas", ha aseverado.

En este punto, ha afirmado que Ceuta "es una ciudad autónoma segura" y que allí se ha reducido la criminalidad "un 15% desde que está el Gobierno socialista, cinco puntos por debajo de la media nacional". "Por favor, se lo digo al PP y a Vox, no identifiquen migración en modo alguno con delincuencia", ha zanjado.

Por su parte, la senadora del PP ha alertado de que las mafias "funcionan cuando hay expectativas" que, en su opinión, "las genera este Gobierno con regularizaciones masivas sin explicar límites claros y tampoco consecuencias". "¿Puede reducir el Gobierno las entradas de irregulares a Ceuta y evitar muertes en el mar? ¿Sí o no?", ha preguntado.

La popular también ha hablado del "colapso" del CETI de Ceuta, "un centro con unas 500 plazas que alberga a más de 1.100 personas, dando atención a todas ellas en un campamento improvisado saturado e insuficiente".

"Estamos ante un escenario insoportable, usted entiendo que lo sabe y lo conoce, pero también sabe usted perfectamente que la presión migratoria real es mayor aún que la que reflejan las estadísticas, con plantillas bajo mínimos y medios insuficientes", ha lamentado Díaz Moreno, destacando que la Guardia Civil y la Policía Nacional "frenan más de 200 intentos diarios de entradas de irregulares" y que los espigones "están deteriorados de una forma muy grave".