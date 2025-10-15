Torres defiende que es "justo" con las CC.AA tras afearle el PP el traslado "arbitrario" de migrantes

El ministro de Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). Sumar, Bildu y el BNG secundan la convocatoria de paros y huelga convocada en apoyo a Gaza con - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha afeado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el traslado de migrantes a las comunidades autónomas que "determina el Gobierno de manera arbitraria, sin financiación y sin garantías reales de protección", mientras que el ministro ha dicho que el Ejecutivo es "justo" con las autonomías.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, la diputada Sofía Acedo ha dicho que "el retorno concertado de los inmigrantes que llegan y están irregularmente" en España es "uno de los elementos esenciales de cualquier política migratoria seria".

Por el contrario, según la diputada 'popular', "trasladarla a las comunidades autónomas que determina el Gobierno de manera arbitraria, sin financiación y sin garantías reales de protección, es dar carta de naturaleza a las vías irregulares de entrada e incentivarlas". "¿Cree que su modelo es justo?", ha preguntado al ministro.

En este escenario, Ángel Víctor Torres ha respondido que "indudablemente" la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería en las Cortes "lo es". "Lo que hace es que, ante el hacinamiento de los territorios fronteras, tengamos una respuesta en el conjunto de las comunidades, las 17, y las dos ciudades autónomas, cuando hay contingencia migratoria", ha argumentado.

Para el ministro, la pregunta es "cómo" la diputada, siendo de Melilla, vota en contra de eso. "¿Cómo usted le da la espalda a los melillenses, que ya han salido menores (de la ciudad), ante una propuesta estructurante de país? Por tanto, el Gobierno de España es justo con las comunidades autónomas", ha asegurado, para después arremeter contra los 'populares' por decir en unos sitios "una cosa y en otros otra".

Según Sofía Acedo, la "ley ad hoc" del Gobierno "para beneficiar al separatismo ni es solidaria ni es humana" sino que "rezuma racismo". "Racismo, utilizar a los inmigrantes como moneda de cambio en ese mercado persa en el que han convertido la supervivencia de su gobierno", ha apostillado.

Además, la diputada ha afirmado que el PP lleva "años exigiéndole la declaración de emergencia migratoria nacional" y el Gobierno se ha negado "en rotundo", y que "la inmigración preocupa a los ciudadanos y a los gobiernos autonómicos que suplen la falta de gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Usted impone, por real decreto, la deslealtad institucional y la opacidad. Once comunidades autónomas han tenido que recurrir al Tribunal Constitucional para defender su autonomía frente a la voracidad de su Ejecutivo", ha declarado, para después criticar que "se desentienden de los inmigrantes a la vez que niegan a las comunidades autónomas" información sobre "la nacionalidad, la edad, sobre el historial de salud y penal de esos inmigrantes".

En la réplica, el ministro ha subrayado que "la pregunta es más sencilla y la respuesta lo debe ser también" y ha indicado: "Es: Defender, sí o no los Derechos Humanos". "De un canario a una melillense: ¿qué es defender los Derechos Humanos de los menores no acompañados que están en contingencia migratoria en su ciudad autónoma o en mi archipiélago? ¿Dejarlos allí? ¿Eso es lo que usted opina?", ha planteado.

Torres ha apuntado que eso "es lo que dice Vox claramente". "La propuesta, cuando llega un menor, es devolverlo a su país. Eso no se puede hacer, lo impide el derecho internacional y el derecho superior del menor", ha insistido.

"Entonces, ¿qué hacemos? Pues que no salgan de su territorio, porque si no contaminan el resto del país y Europa. ¿Eso es defender los derechos humanos?", ha declarado el ministro, que ha avisado al PP de que va "a arrastrar" un voto en contra de "una respuesta solidaria, obligatoria, justa, humanitaria, que no es otra que hacer que esos menores no estén en unas peores condiciones como están en los territorios fronteras".