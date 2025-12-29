CaixaBank, reconocida por su trabajo en favor del bienestar de sus empleados

El director de Bienestar y Prevención de Riesgos Laborales de CaixaBank, Javier Rojas, y la gerente de Bienestar, Teresa Pérez Delgado, durante la entrega del certificado en Bruselas. - CAIXABANK

CaixaBank ha recibido la certificación 'Sports & Healthy Company Certification' por sus políticas para promover la salud y el bienestar de sus empleados, y se convierte en el primer banco en obtener este reconocimiento otorgado por la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano (DCH) y ACES Europe.

El certificado reconoce al programa de bienestar corporativo de la entidad bancaria, Somos Saludables, "un programa de bienestar 360, que integra salud física, salud emocional, entorno social, hábitos de vida y bienestar financiero", ha explicado CaixaBank en un comunicado.

Somos Saludables se articula desde el área de personas, en conexión con el sistema de gestión de seguridad y salud laboral de CaixaBank, y se lleva a cabo a través del análisis de datos y la escucha a la plantilla, para "ajustar las acciones para que respondan a las necesidades reales".

La entidad ha puesto de relevancia el bloque de bienestar emocional, con iniciativas que persiguen aumentar la buena gestión de las emociones y el equilibrio profesional de los empleados como son un servicio de asesoramiento psicoemocional o talleres y sesiones con expertos.

Promover el bienestar social, a través de programas de voluntario corporativo, y el físico son otros de los dos ejes del programa, junto con el bienestar financiero, en el que CaixaBank trabaja en aspectos como plataformas de retribución flexible, ayudas familiares o planes de pensiones y otros instrumentos de ahorro a largo plazo.