SIGNUS gestionará en 2025 unas 220.000 toneladas de neumáticos usados y avanza un ajuste de la tarifa ecovalor en 2026

Encuentro anual de SIGNUS - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general del Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados (SIGNUS), Carlos Prieto, ha avanzado este martes que acabarán 2025 con unas 220.000 toneladas de neumáticos usados gestionadas -a falta de datos consolidados-. Esto supone alrededor de 7.000 más que el año pasado, cuando gestionó unas 213.000, y unas 22.000 más que en 2023, cuando gestionó unas 198.000. "Estamos creciendo por encima de los dos dígitos en los últimos tres años", ha destacado Prieto en el encuentro anual de SIGNUS con los medios de comunicación.

De cara a 2026, ha pronosticado que SIGNUS alcanzará las 227.000 toneladas gestionadas. Durante su intervención, ha especificado que estas 220.000 toneladas gestionadas en 2025 suponen un 6,1% más de la responsabilidad de SIGNUS, es decir, unas 10.000 toneladas más de las declaradas por los productores. Desde su punto de vista, esta responsabilidad del Sistema superior al 6% también se mantendrá el próximo año.

De acuerdo con SIGNUS, este exceso de recogida se debe a importaciones y adquisiciones intracomunitarias que no son declaradas, así como neumáticos de segunda mano que ponen en el mercado de reposición Centros Autorizados de Tratamiento. En este sentido, el Sistema ha destacado que el nuevo Real Decreto para la gestión de los neumáticos al final de su vida útil --que entrará en vigor el año que viene-- contempla un mayor control e inspección por parte de las autoridades competentes.

"La administración ha ampliado las figuras del productor, añadiendo a las plataformas de venta 'online', que utilizan ciertos productores y no están incluidos en el registro", ha recalcado el director de Relaciones Institucionales de SIGNUS, Román Martín.

NUEVA REGULACIÓN EL PRÓXIMO AÑO

Esta nueva regulación implica la simplificación administrativa con un modelo de autorización única para toda España, la ecomodulación a la hora de establecer los costes de gestión, una mayor participación de los productores en el funcionamiento del sistema y el fomento de la prevención y el reciclaje, así como la definición de objetivos a alcanzar para el periodo 2025-2035.

En este aspecto, la nueva normativa establece un incremento gradual del reciclado y de la valoración material hasta un 65% para 2035, lo que supone un mayor coste de gestión de los neumáticos en su vida útil. Esto, junto con al número de toneladas que es necesario recoger y gestionar frente a las declaraciones de las empresas adheridas lleva a SIGNUS a realizar un ajuste de la tarifa Ecovalor que permita garantizar la sostenibilidad del sistema y la correcta gestión ambiental de los neumáticos al final de su vida útil.

"En SIGNUS no dejamos nada sin recoger. Aunque no es obligatorio por parte de la administración y la regulación, es la práctica que SIGNUS siempre ha aplicado", ha puesto en valor Prieto.

SIGNUS SE QUIERE "DEMOCRATIZAR"

Entre otras cosas, Prieto ha avanzado que SIGNUS se está pensando avanzar hacia una "democratización del Sistema" para poder cumplir con este nuevo Real Decreto. En concreto, desea que los productores de neumáticos participen en las decisiones del Sistema y que, los que lo deseen, formen parte a su vez de los órganos de gestión del mismo. "Esta democratización me parece fundamental. Los productores están en SIGNUS porque necesitan un sistema colectivo y todos ellos necesitan sentirse partícipes", ha subrayado.

Al margen de ello, ha señalado que está preparando un sistema que realice un seguimiento "muy detallado" de cuáles son los neumáticos que "tienen derecho a ser recogidos" desde que los productores los pongan en el mercado hasta que los talleres soliciten su retirada. Si bien el director general desea que esté en marcha durante 2026, ha reconocido que podría llevar más tiempo. "Hemos preguntado a productores, agentes, asociaciones (...) Todos coinciden en que es un reto, pero nos va a dar muchas garantías a todos", ha subrayado.

Asimismo, ha comunicado que la consultora Pricewaterhouse Cooper (PwC) llevará a cabo el Plan Estratégico de Valorización a partir de enero. Por otro lado, ha indicado que SIGNUS quiere avanzar hacia un sistema de recogida "más dinámico". Además, ha adelantado entre otras medidas que SIGNUS está preparando una 'Unidad Logística de Emergencia' que pretende ser un refuerzo para los momentos en los que hay una subida importante de demanda.

A su vez, ha indicado que quiere poner en marcha un sistema "de formación e información" para ofrecer datos a los puntos de generación sobre cómo tratar los neumáticos. Al margen de ello, la Dirección Técnica ha avanzado que pondrá el foco en los pavimentos urbanos con caucho y en estudiar la viabilidad de fabricar hormigones von caucho procedente de los neumáticos al final de su vida útil.