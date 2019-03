El cost laboral per treballador a Balears puja un 2,6% en el quart trimestre de 2018

Publicado 19/3/2019 10:08:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

El cost laboral mitjà per treballador i mes --que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials-- en el quart trimestre de 2018 va ascendir a 2.724,71 euros a Balears, la qual cosa suposa un 2,6% més que en el mateix període de 2017, segons l'Enquesta Trimestral de Cost Laboral de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons el creixement anual del cost, País Basc, Balears i Canàries, presenten les taxes més elevades. Per contra, Comunitat Valenciana, Andalusia i La Rioja registren els majors descensos.

A Balears, el cost laboral per hora efectiva ascendeix a 20,70 euros en el quart trimestre, xifra per sota de la mitjana nacional de 21,14 euros.

El cost laboral es compon del cost salarial i dels altres costos. En el quart trimestre de l'any, el cost salarial per treballador i mes --que comprèn totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie-- ha pujat a Balears també un 2,6 per cent respecte al mateix trimestre de 2017, situant-se en una mitjana de 2.054,32 euros per treballador i mes.

Els altres costos --costos no salarials-- han aconseguit en el quart trimestre els 670,39 euros, pel que fa al cost per treballador i mes, amb un creixement interanual del 2,4 per cent; mentre que, per hora efectiva, aquesta xifra ascendeix a 5,09 euros, un 0,6 per cent menys que en el mateix període de l'any anterior.

El nombre d'hores per treballador i mes ha ascendit a 153,7 hores pactades, 131,6 hores efectives i 22,8 hores no treballades al mes en el quart trimestre de 2018.

Així mateix, Balears compta amb 687, la qual cosa suposa un 0,8 per cent del total nacional, xifrat en 91.101 vacants.

DADES NACIONALS

En l'àmbit nacional, el cost laboral mitjà per treballador i mes va ascendir a 2.692,5 euros en el quart trimestre de 2018, la qual cosa suposa un repunt del 0,9 per cent respecte al mateix període de 2017, la seva segona major alça en tres anys.

Amb aquest augment interanual, el cost laboral encadena sis trimestres consecutius en positiu. La de l'últim trimestre de 2018 ha estat la segona major pujada des de finals de 2015, només superada per l'experimentada en el tercer trimestre de 2018, quan el cost laboral es va disparar un 1,9 per cent i va registrar la seva major alça interanual en cinc anys.

El cost laboral es compon del cost salarial i dels altres costos. En el quart trimestre de 2018, el cost salarial (que comprèn totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie) va pujar un 0,9 per cent respecte al quart trimestre de 2017, situant-se en 2.039 euros per treballador i mes.

Els altres costos (costos no salarials) van aconseguir en el quart trimestre de l'any passat els 653,5 euros, amb una alça interanual del 0,7 per cent.