Detinguts a Eivissa dos homes per robar un rellotge d'alta gamma

Publicado 18/6/2019 14:22:57 CET

EIVISSA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut a Eivissa a tres persones d'origen àrab, dos d'ells com a presumptes autors d'un delicte de furt i integració en grup criminal i un tercer per infracció a la Llei d'Estrangeria.

Segons ha informat la Policia Nacional, els fets van tenir lloc el passat 12 de juny sobre les 05.00 hores, quan un turista sortia d'una coneguda discoteca d'Eivissa i va ser abordat per dues dels detinguts.

Mentre un d'ells li parlava, l'altre li va subjectar fortament de la mà esquerra forcejant breument per a, a continuació, sostreure-li el seu rellotge d'alta gamma i fugir del lloc.

Els agents van dur a terme indagacions per a comprovar si els detinguts podien pertànyer a algun dels grups criminals itinerants que arriben a Eivissa per a actuar a la rodalia de les discoteques i zones d'oci on hi ha un alt nivell adquisitiu.

En aquest operatiu, després de localitzar el lloc de residència i zones d'actuació, es va desenvolupar un dispositiu que va finalitzar amb la detenció del segon suposat autor dels fets. Així, es va registrar el domicili, localitzant-se al tercer detingut que estava de manera il·legal al país en tenir pendent una expulsió del territori nacional per quatre anys.

Després d'aquestes tres detencions s'ha aconseguit desarticular aquest grup criminal compost per persones que sumen més de 14 detencions entre Policia Nacional i Mossos d'Esquadra.