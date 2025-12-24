La crónica judicial de 2025 en Baleares: las primeras condenas a prisión permanente y una macrooperación contra el narco

Las dos primeras condenas a prisión permanente revisable de la historia de Baleares y la macrooperación contra el narcotráfico y el blanqueo han sido algunas de las cuestiones que han marcado la crónica judicial de 2025.- EUROPA PRESS

Las dos primeras condenas a prisión permanente revisable y la macrooperación policial contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales han sido algunos de los casos que han marcado la crónica judicial de 2025 en Baleares.

Entre los asuntos que han pasado por los tribunales del archipiélago también han destacado la estafa inmobiliaria de Lujo Casa, que terminó con condenas que suman 28 años de cárcel, o el crimen del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo, que fue anulado.

A medio camino entre la política y los tribunales están los casos del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, pendiente de conocer cuándo se sentará en el banquillo, o de la mano derecha de Marga Prohens, Alejandro Jurado, acusado de prevaricar en el proceso de selección de un chófer de la presidenta.

Baleares, además, se ha visto salpicada en algunas de las múltiples causas por corrupción que se investigan a escala nacional como la relacionada con la compra de mascarillas.

DOS CONDENAS A PRISIÓN PERMANENTE

Uno de los procesos judiciales de mayor calado llegó a la Audiencia Provincial de Palma recién estrenado el año. Un hombre fue declarado culpable de asesinar a su mujer embarazada y a su hijo de siete años en Sa Pobla y le condenador a prisión permanente revisable.

Fue la primera vez que un tribunal imponía en Baleares la pena más elevada que desde 2015 contempla el Código Penal, pero no la última. Casi un año después, a mediados de diciembre, la acusada de incendiar una vivienda de ses Païsses (Ibiza) en la que perdió la vida un anciano recibió la misma condena.

También se enfrentaban a la pena máxima la madre y el tío de un recién nacido que murió tras ser arrojado a un contenedor en Porto Cristo, pero el juicio fue anulado por las dudas suscitadas en torno a la competencia de un perito que declaró a propuesta de las defensas. Esta previsto que la nueva vista oral arranque el próximo marzo.

Otro de los casos más destacados del año fue el de la mayor estafa inmobiliaria sucedida en Baleares, la de Lujo Casa. El cabecilla de la trama, Carlos García Roldán, más conocido como 'Charly', fue condenado a casi 15 años de prisión por orquestar "una estructura defraudatoria diseñada y refinada".

UNA OPERACIÓN CON MÁS DE 70 DETENIDOS

La operación Manso-Enroque Bal, desarrollada de forma conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil y que cluminó con la desarticulación de un entramado dedicado al narcotráfico a gran escala y al blanqueo de capitales, ha sido otro de los platos fuertes del año.

Tras más de dos años de bajo estricto secreto de sumario, no fue hasta el pasado mes de julio cuando comenzaron una serie de operativos que se sucedieron hasta noviembre y que dejaron más de 70 personas detenidas.

Entre ellas destacan el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez, sospechosos de ser los cabecillas de la trama. También el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales o 'El Vito', considerado uno de los principales narcotraficantes del poblado de Son Banya.

Los agentes intervinieron 1,54 millones de euros, 687 kilos de cocaína y 2.500 kilos de hachís. La investigación prosigue ahora en un juzgado de instrucción de Palma.

LE SENNE Y EL CHÓFER DE PROHENS

Si hay una causa judicial con políticos involucrados que este año haya tenido especial recorrido es la que se sigue contra Le Senne, quien lleva desde febrero --cuando se decretó la apertura de juicio oral-- pendiente de conocer cuándo deberá sentarse ante la magistrada.

El también líder de Vox en Baleares será juzgado como supuesto autor de un delito de odio por romper una fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar en un pleno. Para el juez instructor, lo hizo movido por su "odio evidente hacia la ideología de las personas representadas en esa imagen".

En una fase más inicial están las investigaciones por el supuesto acoso laboral a una funcionaria en la que han sido llamados a declarar la diputada socialista Mercedes Garrido y el ex vicepresidente del Govern --y juez-- Juan Pedro Yllanes; o la derivada de la querella presentada por otro funcionario contra el jefe de Gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, por irregularidades en el proceso de selección de uno de los chóferes de la presidenta autonómica.

Los magistrados sí que han dado carpetazo al caso Calanova, del que el exconseller de Turismo Carlos Delgado salió absuelto, o al desfalco de dos millones de euros a Globalia por parte de su extrabajadora y exconsellera del Consell de Mallorca Pilar Bonet, quien reconoció los hechos y aceptó dos años de prisión.

LA CORRUPCIÓN SALPICA A BALEARES

Tres de los casos de corrupción que se investigan en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, el de la compra de mascarillas durante la pandemia, el de la trama vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el de los hidrocarburos, han acabado salpicando a Baleares.

En el primero, que llevará al exministro José Luis Ábalos, al exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama al banquillo, la Fiscalía considera que la trama "facilitó" que la empresa Soluciones de Gestión resultara adjudicataria de los contratos de suministro de material de protección sanitario en el archipiélago.

En el segundo, que investiga supuestos amaños de obra pública, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló una posible maniobra para beneficiarse de la remodelación de la terminal del aeropuerto de Palma.

En el tercero ha salido el nombre del diputado socialista Marc Pons, quien en enero deberá declarar como testigo. Según la UCO, durante su etapa como director de gabinete de la entonces ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, fue contactado por Koldo en medio de la tramitación del expediente de Villafuel, una de las empresas involucradas.

CASOS PENDIENTES DEL FUTURO

Hay otras causas judiciales que han seguido su curso a lo largo del año pero que siguen pendientes del futuro. Es el caso de las que investigan la muerte de un joven que fue arrollado por un yate cuando pescaba en Cala Bona, cuyo sospechoso aseguró en sede judicial que no se percató de la colisión, o el derrumbe mortal del Medusa Beach, cuyo propietario dijo ante el juez que no tuvo ninguna participación en las obras que se acometieron en el inmueble.

Tampoco se han resuelto, de momento, los supuestos delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible que se le imputan al magnate inmobiliario Matthias Kühn. Tanto él como sus hijos pasaron en octubre por los juzgados de Vía Alemania, pero se negaron a prestar declaración.

UN CRIMEN MACHISTA Y DOS MENORES MUERTOS

En marzo tuvo lugar el primer y único crimen machista del año, cuando un hombre de 82 años mató con una escopeta a su mujer, de 79, y después intentó suicidarse en Puigpunyent. Se recuperó, pasó un tiempo en prisión y acabó falleciendo meses después en el hospital.

Ha habido varios intentos de homicidios machistas más, como los sufridos en los últimos meses por sendas mujeres en Costitx y en Palma a manos de hombres con los que mantenían una relación sentimental.

El año deja también dos tragedias en las carreteras en las que murieron sendos menores de edad. El primero tuvo lugar en julio en Manacor y la víctima fue un niño de nueve años. En el segundo, ocurrido a mediados de este diciembre en Palma, perdió la vida una niña de tres años.

En agosto un joven que conducía bajo los efectos del alcohol atropelló en la capital al cantante Jaume Anglada. No fue mortal, pero el accidente le tuvo durante más de un mes hospitalizado en estado grave.

Unos días antes, una avioneta acrobática en la que viajaban un padre y un hijo se accidentó frente al faro de Sóller. Tras horas de búsqueda, los servicios de emergencia hallaron sus cuerpos sin vida flotando en el mar.