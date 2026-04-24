La patera rescatada en Cartagena con tres cadáveres y 13 desaparecido se dirigía a Baleares

Archivo - La Salvamar Acrux rescata a los migrantes de un cayuco, a 20 de noviembre de 2024, en La Restinga, El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La patera que el pasado lunes fue rescatada a 25 millas de la costa de Cartagena con dos supervivientes, tres cadáveres y 13 migrantes desaparecidos se dirigía inicialmente a Baleares.

La embarcación salió con 18 personas a bordo desde la localidad argelina de Tipasa, un punto desde donde normalmente los migrantes se desplazan hasta el archipiélago.

No obstante, según la reconstrucción realizada por Caminando Fronteras, las corrientes les desviaron de su rumbo y pasaron varios días a la deriva, llegando a quedarse sin agua, alimentos y combustible.

A medida que los días fueron pasando varios migrantes perdieron la vida y sus cuerpos, probablemente, fueron arrojados al mar por sus compañeros de travesía.

No fue hasta el pasado lunes cuando un buque militar francés avisó del avistamiento de la patera a 25 millas de la costa de Cartagena y Salvamento Marítimo llevó a cabo el rescate.

A bordo de la embarcación localizaron a dos hombres con vida --uno de los cuales ha sido detenido como supuesto autor de un delito de homicidio imprudente-- y a otros tres muertos. Restando esos cinco, serían 13 los migrantes que habrían perdido la vida durante la travesía y cuyos cuerpos no han sido recuperados.

El miércoles un crucero localizó cinco cadáveres en el mar a 140 millas al este de Cabo de Palos y los trasladó hasta Cartagena, aunque por el momento se desconoce si son algunos de los 13 desaparecidos.

A ellos se les suman un sexto cadáver que ha sido localizado la mañana de este viernes en una playa de Cabo de Palos. Las primeras hipótesis, basadas en las características físicas del cuerpo y en el hecho de que iba ataviado con un chaleco salvavidas, apuntan a que podría tratarse de un migrante.

UNA DENUNCIA EN BALEARES

Según ha explicado a Europa Press la fundadora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, fueron los propios migrantes de la patera con tres muertos y 13 desaparecidos quienes informaron a sus familiares que se dirigían a Baleares.

Después de días en alta mar y a la deriva, la ONG emitió una alerta para que las autoridades tuvieran conocimiento de la posible desaparición de la embarcación con 18 personas a bordo.

El hermano de una de las víctimas, ante el convencimiento de que su familiar tenía que estar rumbo al archipiélago, se desplazó recientemente a Mallorca e interpuso una denuncia por desaparición ante la Policía Nacional.

Maleno ha lamentado que en los últimos días se hayan reportado la desaparición de más embarcaciones, cuyos detalles están investigando, y ha reiterado la necesidad de que se mejoren los dispositivos de búsqueda.

Además, ha reclamado a las autoridades españolas y argelinas que intensifiquen su colaboración con el objetivo de prevenir que sucedan este tipo de tragedias en alta mar.