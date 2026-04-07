Apple recurrirá a la Corte Suprema de EEUU para revisar las comisiones a los desarrolladores en la App Store

Archivo - FILED - 02 May 2021, Berlin: The Apple App Store logo can be seen on an iPhone's screen. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID, 7 Abr. (Portaltic/EP) -

Apple ha decidido llevar ante la Corte Suprema de Estados Unidos su batalla legal contra Epic Games, en un nuevo capítulo en el que solicitará revisar qué comisiones puede interponer a los desarrolladores por las compras externas, además de solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal de Apelaciones, hasta que se resuelva la petición.

En diciembre del pasado año, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos confirmó el fallo que ya había interpuesto en mayo de ese mismo año el Tribunal del Distrito Norte de California sobre el litigio que enfrenta a Apple y Epic, con motivo de las condiciones que la primera impone a los desarrolladores en la App Store y por no cumplir con la orden judicial impuesta en 2021, donde se declaró un comportamiento anticompetitivo y se exigió permitir opciones de pago externas.

En concreto, en mayo se estableció que Apple debe facilitar las compras externas en las aplicaciones para iOS de los desarrolladores retirando la comisión sobre las compras que los consumidores realizan con medios de pago de terceros, alternativos a los de la App Store. Igualmente, tampoco puede limitar o restringir el formato de los enlaces y notificaciones que utilizan los desarrolladores para informar de las compras fuera de la aplicación.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones introdujo algunos matices, indicando que Apple puede cobrar una comisión por las compras vinculadas en función de los costes que sean "genuina y razonablemente necesarios para la coordinación de los enlaces externos para las compras vinculadas, pero nada más".

Es decir, que tiene "derecho a cierta compensación por el uso de su propiedad intelectual" aunque de forma limitada. Por tanto, determinó que la comisión del 27 por ciento que interpuso para los desarrolladores "tuvo un efecto prohibitivo" y violó la orden judicial.

Dado que tras la ratificación de esta sentencia el Tribunal de Apelaciones rechazó las solicitudes para una nueva revisión del caso, Apple pretende llevar sus disputas contra Epic Games y las comisiones sobre las compras en la App Store ante la Corte Suprema estadounidense.

Concretamente, la tecnológica pretende que se revise cuándo y cómo puede cobrar comisiones por las compras realizadas a través de sistemas de pago de terceros, al tiempo que ha solicitado la suspensión del fallo del Tribunal de Apelaciones hasta que se resuelva la petición.

Así, lo ha detallado en un nuevo documento presentado ante el Tribunal el pasado tres de abril y publicado este lunes, a la espera de que el Tribunal de la Corte Suprema acepte la revisión del caso, donde ha matizado que su modelo de negocio se podrá ver afectado en caso de tener que reducir las comisiones.

Epic Games, por su parte, ha impugnado esta solicitud, alegando que pedir la suspensión de la sentencia del Tribunal de Apelaciones es "otra táctica dilatoria para impedir que el tribunal establezca límites significativos y permanentes a la capacidad de Apple para cobrar comisiones abusivas en pagos de terceros", como ha detallado la portavoz de Epic, Natalie Munoz, en declaraciones a TechCrunch.

Se ha de tener en cuenta que Apple ya solicitó una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos por la orden judicial inicial que le exigía permitir a los desarrolladores utilizar opciones de pago de terceros, sin embargo, la máxima instancia judicial rechazó el caso. Así, aunque en esta ocasión se trata de una revisión de qué comisiones puede interponer a los desarrolladores, la Corte Suprema podrá rechazar de nuevo el caso.

Al mismo tiempo, mientras Apple continúa extendiendo las disputas legales, Google ha llegado a un acuerdo con Epic Games recientemente, por el que ha reducido las comisiones para los desarrolladores en Play Store y ha introducido la apertura a formas de pago alternativas y a tiendas de aplicaciones de terceros.