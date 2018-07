De la Torre dice que el diálogo con la Junta sobre el metro "está abierto"

Publicado 28/05/2016 18:16:31 CET

MÁLAGA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este sábado que "si la Junta de Andalucía tiene una mente abierta y un deseo de profundizar en lo que es mejor para la ciudad no puede descartar la propuesta" municipal del metrobús "sin un análisis detenido", y ha insistido en que el diálogo sobre el metro no está cerrado, sino que "está abierto" y espera tener una reunión, al margen de la Comisión de Seguimiento.

Tras rechazar este pasado viernes el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, la idea del metrobús y manifestar "la voluntad firme" de la Junta de seguir con el proyecto del metro tal cual está previsto y a cuya prolongación en superficie hacia el Hospital Civil se opone el Ayuntamiento, De la Torre ha indicado que "la propuesta nuestra no ha sido entendida bien o el informe ha sido dado sobre algo que no es nuestra propuesta".

"Nosotros no decimos que la concesionaria explote con metrobús las líneas que tiene concesionadas, lo que planteamos es que el tramo en superficie pueda ser cambiado por un sistema explotado por la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) que permita tener más viajeros para el metro", ha señalado el alcalde, quien ha asistido este sábado al Gazpacho Day.

La propuesta municipal, ha dicho, "es compatible con el contrato, es más, eso sería volver a la filosofía genuina del convenio de 2003, que es alterado por la modificación de 2014". Así, ha considerado que la Junta debe "convencerse de que esta solución que vuelve al espíritu del convenio de 2003 es mucho mejor que la que se improvisó, se empeñaron y se impuso en el protocolo" posterior.

"Ese análisis detenido, con la mente abierta, sin prejuicios ni posiciones políticas, con razones técnicas, debe llevar a Junta y a Ayuntamiento a coincidir en los planteamientos y valoraciones y a modificar lo que haya que modificar. Se ha modificado y mal lo que se firmó en 2003, modifiquemos y bien lo de 2014 para volver al espíritu inicial", ha apuntado.

Ha indicado que "da la impresión que la Junta no quiere moverse de su planteamiento", pero ha recordado que éste "fue criticado duramente por el Consejo Consultivo, altera el acuerdo de 2003, hay quien considera que es ilegal esa modificación, tiene el rechazo vecinal y la presidenta de la Junta se comprometió a que lo que hiciera no lo tuviera, planteamos algo que no tiene rechazo vecinal, que es menos costoso para la Junta y le aporta más viajeros al metro".

"Díganme cuales son las razones auténticas de bien común para decir no a eso, cuando todo es para aplaudir esta propuesta", ha asegurado De la Torre, quien por estas razones ha apelado a seguir "hablando y dialogando" y ha apuntado a que el propio informe presentado por la Junta "da una salida". Ha recordado que tuvo "una reunión el 11 de abril con el consejero, quedamos en un nuevo encuentro y vamos para dos meses".

Además, ha señalado que este pasado viernes, le telefoneó el consejero "para comentarme su planteamiento y quedamos en tener una reunión y profundizar en aspectos técnicos", por lo que "el diálogo está abierto, otra cosa es lo que haya querido verbalizar", ha insistido. En paralelo, ha dicho, "nosotros ya estamos trabajando para tener informes jurídicos y los proyectos básicos de la intermodalidad entre el metro y el metrobús".

Sobre la comisión mixta para tratar la deuda, ha manifestado que es otra cuestión distinta que en llamada no se abordó y ha añadido que "eso lo doy por hecho, la Junta está en falta con nosotros desde que abrió el metro, gracias a nosotros y a que incluimos el párrafo de la adenda".