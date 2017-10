Respuesta Puigdemont Cataluña | Junqueras a Rajoy: "¿Quiere una reunión entre los Gobiernos de Cataluña y España?"

Coscubiela ve "abusivo" interpretar que hubo declaración unilateral y rechaza la vía "del aplastamiento" del 155

El portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot en el Parlamento catalán, Joan Coscubiela, cree que la respuesta del presidente catalán, Carles Puigdemont, al requerimiento del líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, demuestra que la declaración unilateral de independencia "no se produjo" con lo que, a su juicio, "no tiene sentido" aplicar la vía "del aplastamiento" del artículo 155 de la Constitución.En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Coscubiela subraya que, debido a que no hubo declaración de independencia, "no la rectifica", y ha hecho hincapié en que Puigdemont ahora "deja en suspenso" el "mandato" de la votación del referéndum de autodeterminación: "Permite claramente interpretar que no hay declaración unilateral de independencia", ha insistido. LEER MÁS