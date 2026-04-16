Adelante pide la paralización de una "macrogranja" de pollos en Pechina (Almería) al ver un posible "fraude de ley"

El candidato al Parlamento de Andalucía de Adelante Andalucía por Almería, Diego Crespo. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha solicitado la paralización de la construcción de una "macrogranja" de pollo en Pechina (Almería) al advertir de un posible "fraude de ley" tanto en el censo como en las condiciones de bienestar animal que se proyectan sobre la instalación "para 39.999 aves".

"Que no se llegue a 40.000 pollos indica que no hay que hacer una evaluación de impacto ambiental por parte de la Junta de Andalucía y que la instalación tenga que cumplir muchos menos requisitos legales", ha explicado en una nota el candidato de Adelante Andalucía por Almería, Diego Crespo.

La formación andalucista de izquierdas ha advertido de la "inviabilidad" del proyecto "por incumplimientos urbanísticos" así como "por su impacto ambiental y en los vecinos de la zona", conforme las conversaciones mantenidas con algunos de ellos.

De este modo, la formación ha presentado un escrito al Ayuntamiento de Pechina en el que da cuenta del supuesto "fraude documental" y de "los graves riesgos ambientales de instalar una explotación avícola industrial en la zona" ante los "problemas de residuos y de agua" junto con "fuertes olores" que se pueden generar en la zona, "próxima" a una residencia de mayores.

"El interés público que alega el Ayuntamiento de Pechina es inconcebible porque ese tipo de industrias, esas macrogranjas, no tienen apenas puestos de trabajo, están altamente mecanizadas, y no va a ser un impacto en materia laboral en la zona", ha añadido Crespo.

Además de la paralización, la formación afirma que también ha pedido un informe de impacto medioambiental por parte de la Junta de Andalucía, que pueda "valorar de forma realista la situación". "Desde Adelante Andalucía continuaremos en lucha con los vecinos y seguiremos haciendo cualquier otra cuestión necesaria para que esta macrogranja que puede impactar en la vida de muchos vecinos no se lleve a cabo", ha anunciado el candidato.