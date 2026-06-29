El alcalde de Carboneras espera que "ahora sí" los concejales anulen la licencia del Algarrobico en el próximo Pleno

Pleno en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) presidido por el alcalde, Salvador Hernández (CS). - Marian León - Europa Press

NÍJAR (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha confirmado que en cuestión de "días" se convocará el segundo pleno para aprobar la revisión de oficio para la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico conforme al último mandato del TSJA, de modo que confía en que "ahora sí" se cumpla con lo estipulado por los tribunales.

"Un servidor está haciendo todo lo que se le ordena por el Tribunal Superior de Justicia hasta donde llegan mis capacidades. Yo, como comprenderá, no puedo levantarle la mano a ningún concejal", ha manifestado Hernández a preguntas de los medios tras un acto en Níjar, donde ha confirmado que el Ayuntamiento recibió el pasado viernes el auto judicial por el que se le insta a convocar nueva sesión de Pleno en los próximos 20 días hábiles.

El regidor ha apuntado que la Secretaría ya trabaja para, en los próximos días, convocar la preceptiva comisión informativa y poder convocar de nuevo un Pleno Extraordinario en el que "los concejales voten lo que tienen que votar, que como bien sabemos es la nulidad de la licencia otorgada allá por 2003".

Hernández ha recordado que el mandato del TSJA se remite exclusivamente a la propuesta de la Alcaldía que recibió el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA). Dicha propuesta ya preveía deducir 'a posteriori' un procedimiento específico para determinar si Azata del Sol tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

En este sentido, el alcalde ha incidido en que la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada no hace referencia alguna a los informes adicionales solicitados por siete concejales --dos no adscritos y cinco expulsados ya del PSOE--, que habían expresado sus dudas sobre las posibles consecuencias económicas de la medida ante una posible responsabilidad patrimonial frente a la promotora.

"El TSJA no habla en ningún momento de solicitar nuevos informes. Este procedimiento lleva 23 años y el TSJA es taxativo, claro y conciso", ha recalcado para ahondar en que "ahora procede anular la licencia" sin que el tribunal vaya más allá de este aspecto.

Hernández se ha mostrado comprometido a cumplir con el mandato del TSJA aunque sin saber qué hará el resto de miembros de la corporación que preside en minoría ante quienes, según ha interpretado, podrían ir dirigidas las medidas coercitivas advertidas por el tribunal de no cumplirse con el mandato judicial.

En la anterior votación que tuvo lugar el pasado 17 de junio, la propuesta quedó sobre la mesa a propuesta del concejal no adscrito y exalcalde Felipe Cayuela, a la que se sumó la de una edil que abandonó el PP y cinco concejales del PSOE, que han sido expulsados provisionalmente del partido. El voto a favor de Hernández para anular la licencia se sumó al de cinco concejales del PP, toda vez que un edil socialista no acudió al Pleno tras excusar su presencia.