El alcalde de El Ejido (Almería) anuncia un día de luto por el doble crimen del presunto parricida y pide más seguridad

Archivo - El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, en una imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), ha anunciado este martes que declarará un día de luto oficial por la muerte a tiros de una pareja en la barriada de El Canalillo presuntamente a manos de un varón de 25 años, hijo de la mujer fallecida, quien también habría atentado contra su bebé de siete meses así como contra otros tres vecinos, entre ellos, una niña de 21 meses.

En declaraciones a los medios, el primer edil ejidense ha trasladado sus condolencias a toda la familia de los fallecidos al tiempo que ha lamentado los hechos achacados al arrestado, al que constan "no menos de 16 detenciones o infracciones por tenencia de drogas y también por tenencia de arma blanca", según ha precisado ante de reclamar "más medidas de seguridad" en la zona.

Góngora ha apuntado que este miércoles se guardará un minuto de silencio al mediodía en la Plaza Mayor ante el crimen "tremendamente luctuoso" que ha acabado con la vida de la madre del arrestado y la pareja sentimental de la misma, quien sería "padrastro" del supuesto autor material de los hechos.

El alcalde ha asegurado desconocer el móvil de los hechos ocurridos en este diseminado próximo a Balanegra que cuenta con 133 vecinos protagonizados supuestamente por el joven, al que la Guardia Civil achaca una "enfermedad mental".

El primer edil ha apuntado conforme a la intervención realizada por Guardia Civil y la Policía Local del municipio que el presunto homicida disparó contra las víctimas mortales cuando se encontraba en su coche en la calle Mar Adriático.

Asimismo, conforme a su relato, una de las balas impactó en la cabeza del bebé de siete meses, quien iría con su madre en un vehículo. El niño se encuentra en la UCI pediátrica del Hospital Materno-Infantil Princesa Leonor "con un pronóstico muy grave".

También se han visto afectadas una vecina de 19 años de edad que salió a la calle con su bebé de unos 21 meses. Esta joven recibió "tres disparos en el tórax y en el abdomen", por lo que está ingresad "grave" en el Hospital Universitario Poniente. La pequeña, con heridas en el tórax, también está en la UCI pediátrica del Materno-Infantil.

Según ha explicado el regidor, durante su huida del lugar de los hechos el arrestado se habría encontrado con una persona de origen extranjero de 60 años de edad a quien "disparó en la cabeza". El herido está en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas.

Góngora ha detallado que el arrestado volvió al lugar de los hechos sobre las 4,00 horas de este martes, cuando ya se había iniciado un dispositivo de búsqueda con dron equipado con cámara térmica para rastrear la zona. Fue entonces cuando resultó detenido tras instarle a deponer el arma y reducirlo en la zona.

BARRIOS DE "IMPORTANTE PELIGROSIDAD"

"Esperar y desear que tanto los bebés como las dos personas --heridas--, la persona de origen inmigrante como la joven de 19 años, se puedan recuperar", ha manifestado el alcalde, quien ha pedido también que se "extremen todas las medidas de seguridad" en la zona.

Según el alcalde, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron "una redada" hace "unos meses" en la zona en la que se "intervinieron armas", sentido en el que ha señalado "sin ánimo de estigmatizar" la existencia de "algunos barrios, este es uno de ellos" habitados por "personas en su mayoría de etnia gitana" que "se dedican al 'petaqueo', que se dedican al tráfico de estupefacientes, que portan armas de fuego y que representan una importante peligrosidad".

"Me consta que tanto Guardia Civil como Policía Nacional trabaja en esos ámbitos y yo creo que ahí es donde hay que extremar todas las medidas para evitar ese tipo de marginalidad y ese caldo de cultivo que, al final, puede derivar en situaciones tan graves como la que ha sucedido en El Canalillo", ha añadido.

Con ello, ha reclamado que la acción de la justicia "prevalezca" y que, en caso de confirmarse que el detenido está bajo algún tipo de "tratamiento esquizofrénico" que "se diagnostique debidamente", sea puesto "no en libertad" sino "en un centro donde no representen ninguna peligrosidad para el resto los vecinos".

No obstante, ha insistido en "el 'petaqueo', el tráfico de estupefacientes" y "el cultivo de marihuana" que se dan de forma "demasiado habitual" en la costa andaluza para hacer un llamamiento al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, así como al propio Ministerio del Interior de cara a que "extremen todas las medidas y para que esos focos se terminen".