Arranca el año de obras del Complejo Deportivo de Costacabana en Almería, que será el "nuevo pulmón deportivo y social"

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en el acto de primera piedra del Complejo Deportivo de Costacabana. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha puesto este martes la primera piedra del futuro Complejo Deportivo Polivalente de Costacabana que, con un plazo de 12 meses de obras y un presupuesto de 2.861.038,67 euro , prevé convertirse en el "nuevo pulmón deportivo y social" de este barrio costero.

La primera edil ha valorado la creación de este "espacio abierto, accesible y sostenible" que "va a transformar vidas, generar identidad de barrio y convertirse en una buena noticia para Costacabana y para toda Almería", según ha valorado durante el acto.

La actuación se desarrollará sobre una parcela de 10.354 metros cuadrados y contempla la reforma y ampliación de la actual piscina cubierta, la urbanización de todo el entorno y la creación de un gran parque público mediante tres fases diferenciadas.

En lo que respecta al nuevo Complejo Deportivo, se ha diseñado bajo criterios de "sostenibilidad social, ecológica y económica, combinando accesibilidad universal, eficiencia energética y funcionalidad".

Entre sus principales dotaciones destaca una piscina cubierta concebida para la práctica de la natación y de actividades acuáticas inclusivas dirigidas a personas mayores, embarazadas, personas con discapacidad, programas educativos y actividades de fitness acuático.

La actuación contempla también una pista polideportiva de uso libre para fútbol sala y baloncesto, amplias zonas verdes, cafetería-bar y espacios auxiliares para el mantenimiento de las instalaciones.

El complejo incorporará igualmente placas fotovoltaicas y vegetación adaptada al clima almeriense, apostando por un modelo de bajo consumo hídrico y reducido mantenimiento.

El proyecto permitirá abrir y permeabilizar una zona que hasta ahora "funcionaba de forma aislada", de modo que con ella se eliminan "barreras físicas" y se crean "itinerarios accesibles e integradores que conectarán diferentes espacios del barrio".

Así, incorpora un gran parque urbano concebido como un espacio público para todas las edades, con zonas de estancia, sombra y convivencia, áreas de juegos infantiles, equipamientos biosaludables, zona de calistenia y dos nuevas plazas abiertas a las calles Garona y Rubén Darío.

Durante el acto, el director de obra, José Antonio Cuerva, ha explicado la planificación en tres fases. La primera, ya iniciada, contempla el vallado exterior del recinto, la construcción del centro de transformación y la realización de las acometidas necesarias para el funcionamiento de las futuras instalaciones.

La segunda fase se centrará en la reforma y ampliación de la piscina cubierta, incluyendo la renovación de accesos y la modernización de la imagen del edificio, mientras que la tercera permitirá desarrollar el nuevo parque urbano y completar la integración del complejo con el entorno.

En el acto han participado también la concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera; el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Jesús Casimiro; junto a varios miembros del equipo de gobierno, representantes de la UTE adjudicataria de las obras, dirección de obra, así como representantes vecinales y vecinos del barrio.