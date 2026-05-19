Ayuntamiento de Almería adjudica por 191 millones el nuevo servicio de limpieza de la ciudad, que se hará "por niveles"

El concejal responsable del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a Acciona Servicios Urbanos el nuevo contrato de servicio público de limpieza viaria y de playas por un periodo de siete años sin prórroga y un coste anual de 27.392.261,95 euros y un nuevo sistema que diferenciará por niveles cómo se higieniza y asea cada zona de la capital.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el nuevo contrato prevé un "incremento de la intensidad de limpieza" y la adaptación de los servicios a las necesidades "reales". Para ello se establecerá un sistema de nueve niveles diferenciados de limpieza "en función de la densidad de población, actividad comercial, tránsito peatonal y uso turístico".

La nueva planificación contempla servicios "todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y festivos" especialmente en aquellas zonas con mayor actividad comercial, turística o peatonal de todos los barrios de la ciudad.

"La limpieza deja de ser uniforme. Cada barrio, cada playa, vía o zona industrial recibirá una intensidad de servicio adaptada a su uso real", ha apuntado el concejal responsable del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales.

Además, el contrato refuerza los servicios de baldeo y fregado "duplicando los equipos de agua nocturnos" hasta alcanzar una media de 14 servicios. También incorpora una bolsa anual de 2.000 horas de libre disposición "para actuaciones extraordinarias ante eventos, incidencias o necesidades puntuales".

Como novedad, el nuevo servicio incluirá también la limpieza de zonas verdes y amplía su ámbito de actuación a grandes vías de acceso y la totalidad del frente litoral del municipio, "incluyendo playas como Torregarcía y Las Amoladeras, que hasta ahora no eran competencia municipal".

Asimismo, se incorporan planes específicos de actuación para afrontar situaciones que afectan especialmente a la percepción de limpieza de la ciudad, como episodios de viento, limpieza de chicles, retirada de pequeños residuos plásticos, gestión de arribazones, limpieza de playas caninas y eliminación de grafitis y orines.

NUEVA FLOTA

El nuevo contrato supondrá también una renovación integral de la maquinaria y los medios materiales destinados al servicio. En total, se incorporarán más de 140 vehículos y equipos de nueva adquisición, con una inversión global de 15,4 millones de euros y una clara apuesta por tecnologías eléctricas, GNC y sistemas de bajas emisiones.

La nueva flota incluirá barredoras, baldeadoras, fregadoras, hidrolimpiadores compactos, vehículos auxiliares, maquinaria específica para playas, embarcaciones de limpieza, tractores, limpiaplayas, triciclos eléctricos y más de 60 sopladores eléctricos, con el objetivo de reducir el ruido y mejorar la eficacia de los trabajos de proximidad.

Entre los principales incrementos destacan el paso de 20 a 28 barredoras -23 de ellas de energías limpias-, el aumento de fregadoras de suelo de 2 a 8 unidades, el doble de equipos de agua para baldeos y el incremento de triciclos eléctricos de 2 a 15 unidades.

Mientras llega la flota definitiva, el servicio contará con maquinaria provisional sin coste adicional para el Ayuntamiento, según ha adelantado el concejal en esta presentación.

MÁS PUNTOS OPERATIVOS

Urdiales ha destacado también la reorganización operativa del servicio, basada en la proximidad y la reducción de desplazamientos improductivos. Para ello, el nuevo contrato prevé pasar de los cinco cuartelillos actuales a una red de nueve puntos operativos distribuidos por la ciudad.

"El objetivo es que los operarios puedan acceder a sus sectores de trabajo en menos de 15 minutos a pie, aumentando así el tiempo efectivo de limpieza", según han detallado desde el Consistorio.

Además, se sustituirán algunos carritos manuales por medios autopropulsados y se modernizarán todos los cuartelillos "incorporando puntos de recarga eléctrica, espacios para maquinaria y mejoras logísticas".

Paralelamente, el Ayuntamiento impulsará la construcción de un nuevo Parque Central independiente del servicio de recogida, en el Sector 20, dotado de 'gasinera' propia para vehículos GNC y nuevas infraestructuras de apoyo operativo.

El nuevo contrato contempla también una importante renovación del mobiliario urbano vinculado a la limpieza y recogida de residuos. Desde el inicio del servicio se instalarán 2.000 nuevas papeleras --500 de pie y 1.500 colgadas--, "lo que supondrá aproximadamente la renovación del 50 por ciento del inventario actual en el primer año".

El modelo priorizará las papeleras colgadas para facilitar la accesibilidad y reducir obstáculos en las aceras, además de incorporar materiales reciclados y una imagen urbana homogénea. Asimismo, cada año se incorporará un stock adicional para renovación y ampliación de papeleras, "calculando una reposición anual de unas 300 unidades".

PAPELERAS 'INTELIGENTES'

Como novedad tecnológica, el Ayuntamiento instalará al inicio del contrato 18 papeleras 'inteligentes' equipadas con sistemas de compactación, sensores de llenado, energía solar y software de gestión para optimizar la recogida de pequeños residuos y evitar desbordamientos.

En el ámbito litoral, el servicio renovará completamente los cubos de playa mediante la incorporación de 720 nuevos contenedores de 240 litros distribuidos entre fracción resto, envases y orgánica, todos ellos preparados para soportar condiciones ambientales adversas y mantener criterios homogéneos de imagen y funcionalidad.

La innovación tecnológica será otro de los pilares fundamentales del nuevo contrato. El Ayuntamiento implantará una plataforma digital de gestión y control del servicio que permitirá supervisar en tiempo real rutas, incidencias, actuaciones y prestación de servicios.

El sistema estará apoyado en tecnología SIG para la gestión geográfica de servicios e incidencias y facilitará una inspección municipal digitalizada basada en datos y evidencias objetivas.

Además, el contrato incorpora herramientas de inteligencia artificial para optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia un modelo más transparente, participativo y sostenible.

El objetivo final, según Urdiales, es disponer de "un servicio más moderno, más controlable y más cercano al ciudadano", reforzando la transparencia y fomentando también la participación vecinal mediante aplicaciones de incidencias, seguimiento de servicios, encuestas y campañas de concienciación.

Con este nuevo contrato, el Ayuntamiento de Almería pretende mejorar de forma significativa la limpieza cotidiana de la ciudad y reforzar la capacidad de respuesta durante los momentos de mayor demanda turística y social, apostando por un modelo más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades actuales del municipio.