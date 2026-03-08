El Ayuntamiento de Almería instalará letras corpóreas en El Toyo-Retamar y San Miguel de Cabo de Gata

Archivo - Imagen de archivo de El Toyo-Retamar. - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado que instalará nuevas letras corpóreas de gran formato en los paseos marítimos de El Toyo-Retamar y San Miguel de Cabo de Gata, una actuación promovida por el Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul con la que se busca "reforzar la identidad visual y turística de estos espacios del litoral".

Según ha indicado el Consistorio local en una nota, la Junta de Gobierno ha adjudicado los trabajos a la empresa Ibérica de Estratificados, S.L., con una inversión de 48.339,50 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

En contexto, esta intervención se enmarca en la línea de actuación que el Consistorio viene desarrollando en los últimos años "para la mejora, modernización y puesta en valor" de los espacios públicos del término municipal, especialmente en el frente litoral, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Las letras corpóreas se instalarán al inicio del Paseo Marítimo de El Toyo-Retamar, a la altura de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil y al final del Paseo Marítimo de San Miguel de Cabo de Gata, en dirección norte. Ambos espacios se encuentran en Zona de Servidumbre de Protección del Litoral, por lo que la actuación requerirá de los permisos sectoriales correspondientes.

Cada conjunto representará el nombre de la ubicación correspondiente, garantizando una adecuada identificación y visibilidad. "El Toyo", con una longitud aproximada de nueve metros y una altura de 1,75 metros, incluyendo su base. Y "Cabo de Gata", con una longitud de 12,30 metros y una altura de 1,60 metros, incluyendo igualmente su base.

En concreto, las letras responderán a una tipografía geométrica y proporcional, sin remates, de estilo moderno y trazo grueso. Presentarán formas limpias y redondeadas, con inicial mayúscula y resto en minúscula, asegurando buena legibilidad y una estética contemporánea adaptada al entorno urbano y paisajístico.

En cuanto a los materiales, estarán fabricadas con componentes de alta durabilidad y resistencia al entorno marino, específicamente tratados para soportar humedad, salinidad y exposición prolongada a la radiación solar, "garantizando estabilidad y conservación a largo plazo".

Por su parte, la concejala delegada del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha explicado que con esta actuación "continuamos avanzando en nuestra apuesta por mejorar y embellecer el litoral, incorporando elementos que refuercen su identidad y lo hagan aún más atractivo para vecinos y visitantes".

Sánchez ha concretado que estas nuevas letras corpóreas "se integrarán en el entorno como un símbolo reconocible de El Toyo-Retamar y San Miguel de Cabo de Gata, generando nuevos puntos de interés y reforzando el sentimiento de pertenencia de quienes viven en estos barrios".

En esta línea, la edil ha precisado que esta iniciativa da continuidad a otras actuaciones similares ya desarrolladas en la ciudad, con la instalación de letras corpóreas y elementos distintivos en espacios emblemáticos como el Parque Nicolás Salmerón o en algunas de las rotondas más singulares del municipio, convertidas hoy en referencias visuales y puntos de atracción.

"Seguimos trabajando en una ciudad más cuidada, más moderna y más atractiva, consolidando espacios que invitan a disfrutar, a compartir y a proyectar la mejor imagen de Almería", ha concluido.